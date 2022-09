L’image est à l’honneur dans les musées en cette rentrée culturelle. Avec des expositions consacrées à Diane Arbus, Evergon, Michel Huneault, Richard-Max Tremblay, Skawennati et Nelson Henricks. Autre rendez-vous incontournable : l’évènement Basquiat et la musique au Musée des beaux-arts de Montréal. Voici nos 10 suggestions d’expos à ne pas manquer.

Musée des beaux-arts de Montréal

PHOTO DIANE ARBUS, FOURNIE PAR LE MBAM Trois travestis, N.Y.C., 1962, Diane Arbus (1923-1971), épreuve à la gélatine argentique, 27,9 x 35,6 cm. Collection du Musée des beaux-arts de l’Ontario. © Estate of Diane Arbus.

Reportée l’an dernier à cause de la pandémie, l’expo explorant l’amour du peintre Jean-Michel Basquiat (1960-1988) pour la musique prendra enfin l’affiche le 15 octobre. Plein volume – Basquiat et la musique comprendra une centaine d’œuvres visuelles et sonores. En attendant, la saison du MBAM s’est ouverte le 1er septembre avec les céramiques, dessins et sculptures de la Canadienne Shary Boyle. Elle se poursuivra le 15 septembre avec Diane Arbus – Photographies, 1956-1971, 90 épreuves à la gélatine argentique de l’Américaine Diane Arbus. À noter que la grande expo Nicolas Party – L’heure mauve se poursuit jusqu’au 16 octobre.

Musée McCord-Stewart

PHOTO MICHEL HUNEAULT, FOURNIE PAR LE MUSÉE MCCORD-STEWART Salle d’attente, Hôpital de Verdun, Montréal, 14 mai 2020, 2020, Michel Huneault. Collection du musée McCord-Stewart.

Deux expos cet automne au McCord-Stewart. À partir du 16 septembre, Incipit – COVID-19, le regard du photographe Michel Huneault sur la pandémie, dans l’espace public, la vie privée et le milieu hospitalier. Et Disraeli revisité – Chronique d’un évènement photographique québécois, à partir du 28 octobre. Un retour sur l’été 1972, quand les jeunes Claire Beaugrand-Champagne, Michel Campeau, Roger Charbonneau, Cedric Pearson, Maryse Pellerin et Ginette Laurin dressaient un portrait de la ruralité dans les Appalaches.

Musée national des beaux-arts du Québec

PHOTO EVERGON, FOURNIE PAR LE MNBAQ Homage to Raphael : Jupiter Kissing Cupid or The Harmony Lesson, de la série XXX-L, 2006, Evergon, impression à jet d’encre à partir d’un négatif, 152 x 111 cm

Le MNBAQ promet « audace, exaltation et enchantement » cet automne. Accrochez-vous avec la rétrospective du photographe canadien Evergon, présentée à partir du 20 octobre ! Le parcours d’une carrière fructueuse et d’un style aussi irrévérencieux qu’audacieux. Un incontournable et un test pour l’ouverture d’esprit…

Musée des beaux-arts de Sherbrooke

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAS Villa Laroche, 2015, Richard-Max Tremblay, huile sur toile, 183 x 152 cm

À partir du 6 octobre, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke présente Éclipse, une expo consacrée au photographe et peintre Richard-Max Tremblay, conjointement avec la galerie Antoine-Sirois de l’Université de Sherbrooke. Vingt-cinq ans de créations picturales et photographiques, en plus d’une rétrospective de ses portraits.

Musée d’art contemporain de Montréal

PHOTO NELSON HENRICKS, FOURNIE PAR LE MAC DE MONTRÉAL Heads Will Roll (arrêt sur image), 2022, Nelson Henricks, installation vidéo à quatre canaux, son, couleur, 22 min. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Paul Petro Contemporary Art, Toronto.

Le MAC expose, dès le 17 novembre, deux nouvelles installations de l’artiste montréalais Nelson Henricks. D’une part, Don’t You Like the Green of A ? (N’aimes-tu pas le vert du A ?), « une interprétation surréaliste des correspondances entre lettres et couleurs propres à la synesthésie » de la peintre abstraite américaine Joan Mitchell (1925-1992). D’autre part, Heads Will Roll (Des têtes vont tomber), des performances explorant le potentiel révolutionnaire de la musique populaire et expérimentale. Du solide et de l’inédit.

Musée Pointe-à-Callière

PHOTO PIERRE-OLIVIER DESCHAMPS, FOURNIE PAR POINTE-À-CALLIÈRE Misango mayaka (coiffe de chef), seconde moitié du XXe siècle. République démocratique du Congo. Fibres végétales, perles, bois, 19 x 37 x 34 cm. © Musée des Confluences (Lyon, France).

L’exposition Vikings – Dragons des mers du Nord s’achèvera le 10 octobre à Pointe-à-Callière, qui proposera dès le 17 novembre Le monde en tête – La collection Antoine de Galbert, un tour du monde en 300 couvre-chefs provenant d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Une expo d’après un concept original du Musée des Confluences, à Lyon.

Musée des beaux-arts du Canada

PHOTO SÉAMUS GALLAGHER, FOURNIE PAR LE MBAC Un lieu incertain 4, 2019, Séamus Gallagher, épreuve au jet d’encre

Du 2 septembre au 26 février, le MBAC propose Mouvement – L’expressivité du corps dans l’art, sur la puissance expressive du corps humain. Avec des estampes, photographies, vidéos et peintures. Par ailleurs, l’exposition de General Idea s’y poursuit jusqu’au 20 novembre. Tout comme l’installation vidéo Vertigo Sea, de John Akomfrah, jusqu’en juillet 2023.

Musée de la civilisation

PHOTO FONDS RADIO-CANADA, FOURNIE PAR LE MUSÉE DE LA CIVILISATION René Lévesque

Dans le cadre du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, le Musée de la civilisation, à Québec, et la Fondation René-Lévesque présenteront, dès le 17 novembre, René et Lévesque, portrait intime du politicien, homme d’État et journaliste qui a marqué notre vie publique. Auparavant, le musée proposera Couverture des témoins, le 30 septembre, une installation du sculpteur autochtone Carey Newman qui honore les victimes des pensionnats. Et Le temps des pharaons, dès le 27 octobre, un regard sur la civilisation égyptienne à travers les lieux et espaces qui racontent l’histoire des pharaons.

Musée d’art de Joliette

PHOTO JEAN-FRANÇOIS BRIÈRE, MBAM, FOURNIE PAR LE MUSÉE D’ART DE JOLIETTE Composition abstraite (Design no 1), 1944, Gordon Webber

Le Musée d’art de Joliette propose, à partir du 15 octobre, Oubliés ! Scott, Brandtner, Eveleigh, Webber – Revoir l’abstraction montréalaise des années 1940, une exposition sur quatre artistes de l’art abstrait restés dans l’ombre : Marian Dale Scott, Fritz Brandtner, Henry Eveleigh et Gordon Webber. Également l’expo Clan de l’artiste autochtone albertaine Faye HeavyShield, et un hommage, Tableaux tumultueux, à Rita Letendre.

Musée des métiers d’art du Québec

PHOTO FOURNIE PAR LE MUMAQ La campagne, 2021, Mâri Ramsi, broderie

Le Musée des métiers d’art du Québec (MUMAQ) présente, jusqu’au 16 octobre, Akhmîm, Égypte – 4000 ans d’art textile. Cette expo dont le commissaire est Samir Chacour met en vedette des collections de textiles égyptiens, broderies et œuvres d’art naïf réalisés par des femmes de la ville d’Akhmîm, en Haute-Égypte, alors que l’art des métiers à hautes lisses y était auparavant exclusivement réservé aux hommes. À ne pas manquer.