New York

Au MoMA, la nouvelle vie de l’Atelier rouge de Matisse

(New York) Dans « l’Atelier rouge », une toile de 1911, Henri Matisse avait mis en scène ses peintures et sculptures, comme un portrait de son art. Cent onze ans plus tard, le MoMA de New York redonne vie à ce travail, en réunissant pour la première fois les œuvres dans l’œuvre.