PHOTO WARD BASTIAN, FOURNIE PAR HEFFEL

Cette œuvre sans titre de 1953 fait partie des six toiles de Jean Paul Riopelle qui seront mises en vente le 1er juin par Heffel. Peinte alors que Riopelle était à l’apogée de sa carrière, cette toile est la plus remarquable. Provenant d’une période marquante du peintre québécois, ce tableau qui est passé par Genève, Paris, New York, Montréal et Vancouver est estimé entre 1 million et 1,5 million.