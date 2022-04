Musée des beaux-arts du Canada

Splendeurs impressionnistes à Ottawa

Le Canada et l’impressionnisme – Nouveaux horizons, 1880-1930 est la grande expo de l’année au Musée des beaux-arts du Canada. On peut y admirer les chefs-d’œuvre des artistes canadiens qui se sont frottés à l’impressionnisme, ce mouvement artistique européen qui a célébré la lumière et la vie et influencé l’art occidental.