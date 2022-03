Musée McCord

Niap célèbre les femmes inuit

Le musée McCord présente, dès vendredi et jusqu’au 21 août, l’artiste inuit Niap, qui a créé une œuvre perlée, Piqutiapiit, lors d’une résidence récente au musée montréalais. Une œuvre réalisée durant six mois en hommage à la force et à la délicatesse des femmes inuit.