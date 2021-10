Un Giacometti dans son salon, c’est bien. Mais un Giacometti ayant appartenu à Yves Montand dans son salon, n’est-ce pas encore mieux !

André Duchesne La Presse

Si l’idée vous inspire et avez quelques économies, rendez-vous donc à Paris le 21 octobre alors que la maison Christie’s mettra en vente deux œuvres, un Giacometti et un Georges Braque, de la collection Yves Montand dont on fêtera le centenaire de naissance le 13 octobre.

Ces deux tableaux de sa collection seront mis en vente dans le cadre de la vente Paris Avant-Garde qu’organisent les départements Art Contemporain et Art moderne du célèbre encanteur.

À propos du chanteur et comédien mort le 9 novembre 1991, le communiqué de Christie’s affirme ceci : « Fréquentant régulièrement le village de Saint-Paul de Vence, c’est grâce à Jacques Prévert qu’il (Montand) a rencontré Simone Signoret et a côtoyé de près Braque, Picasso, ou encore Giacometti. »

Le tableau Nature morte (Pommes) de Giacometti date de 1958 et son prix de vente estimé oscille entre 1 et 1,5 million d’euros. Peinte dans les années 1920, l’œuvre Vase de tournesols (Les trois soleils) de Braque devrait partir à un prix estimé entre 150 000 et 250 000 euros. Rappelons que le 26 juin 2017, la maison Digard Auction avait vendu plusieurs souvenirs personnels d’Yves Montand et Simone Signoret (1921-1985).