Le Musée des communications et d’histoire de Sutton rendra hommage à « la diva des années 1960 » cet été, avec l’exposition C’est ici que je veux vivre !

Luc Boulanger La Presse

Décédée le 15 décembre 2019, à l’âge de 91 ans, Monique Leyrac est l’une des plus grandes interprètes de la francophonie, selon son biographe François Dompierre. Elle a connu une belle et riche carrière à la fois comme chanteuse et comédienne au théâtre et à la télévision, avant de se retirer à Sutton, au tournant des années 2000.

Le titre de l’exposition reprend celui de la chanson écrite par son fidèle complice, l’auteur Luc Plamondon, sous une musique d’André Gagnon. L’exposition est réalisée en collaboration avec la journaliste Sophie Gironnay, fille de l’interprète de Pour cet amour.

L’exposition prendra l’affiche le 15 juillet et elle se tiendra jusqu’au 11 octobre. Le musée est situé au 32, rue Principale Sud à Sutton. On peut avoir plus d’information au 514-891-9560 ou sur le site officiel.