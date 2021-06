Ils ne sont plus que cinq. Les finalistes du prix Sobey pour les arts 2021 ont été annoncés ce mercredi par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Il s’agit de Lorna Bauer, qui représente le Québec, Rémi Belliveau (Atlantique), Rajni Perera (Ontario), Laakkuluk Williamson-Bathory (Prairies et Nord) et Gabi Dao (Côte ouest et Yukon).

Éric Clément La Presse

Les cinq finalistes se méritent chacun une bourse de 25 000 $. Une de leurs œuvres sera exposée dans le cadre d’une exposition, du 8 octobre prochain au 20 février 2022 au MBAC. Le lauréat, qui remportera une bourse de 100 000 $, sera désigné lors d’un gala, en novembre.

Lorna Bauer était en compétition au niveau québécois avec les artistes Guillaume Adjutor Provost, Dayna Danger, Walter Scott et Sheena Hoszko. Photographie et sculpteure, Lorna Bauer s’intéresse aux relations entre les humains et leur environnement. L’artiste montréalaise originaire de Toronto a participé à de nombreuses expos solos et collectives, notamment au Musée d’art contemporain de Montréal, à la Fonderie Darling, à la galerie torontoise Franz Kaka et à la Eleftheria Tseliou Gallery d’Athènes.

Lorna Bauer PHOTO JEAN-MICHAEL SEMINARO, FOURNIE PAR LE MBAC The Idlers [Les désœuvrés] (détail), 2018, Lorna Bauer, verre soufflé à la bouche, grillage en cuivre tissé, dimensions variables. Vue d’installation de Tools of Idlers, galerie Nicolas Robert, Montréal, 2018.

PHOTO LORNA BAUER, FOURNIE PAR LE MBAC Margaret Mee Shade House [Ombrière de la maison Margaret Mee], 2018, Lorna Bauer, impression pigmentaire, qualité archives, 102 x 127 cm. 1 /2



Représentée par la galerie montréalaise Nicolas Robert, Lorna Bauer avait reçu, en 2019, le prix Barbara Spohr qui souligne l’excellence en photographie contemporaine d’un ou d’une artiste ayant effectué une résidence artistique au Banff Centre Visual Arts, en Alberta.

Le prix Sobey une des récompenses privées les plus généreuse au monde pour les artistes visuels contemporains. Il honore le parcours d’artistes canadiens de tous âges.

Gabi Dao PHOTO SUNGPIL YOON, FOURNIE PAR LE MBAC Gabi Dao

PHOTO BLAINE CAMPBELL, FOURNIE PAR LE MBAC Excerpts from the Domestic Cinema Ch.1 and Ch.2 [Extraits du cinéma domestique ch. 1 et ch. 2], 2019, Gabi Dao, installation vidéo et sculpturale, rideaux perlés, tapis, siège rembourré, dimensions variables.

PHOTO LUKE DOMANSKI, FOURNIE PAR LE MBAC Many, Looks, Work [De nombreux, looks, fonctionnent], 2017, Gabi Dao, ongles acryliques et accessoires, gélatine, maquillage, poussière, autres pièces de détritus, fil de cuivre, mica, argile, fils de connexion, chaîne de bijou, chaîne brisée d’un appareil d’éclairage, faux-cils, vernis à ongle, prune blanche séchée, fleurs séchées, pin noueux, dimensions variables. Vue d’installation à la Unit 17, Vancouver. 1 /3





« Je tiens à féliciter personnellement les cinq artistes inspirants retenus pour le prix Sobey pour les arts 2021, a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts, par voie de communiqué. Depuis 20 ans, la Fondation est fière de soutenir les artistes visuels canadiens par l’entremise de ce prix. Et nous sommes ravis de pouvoir célébrer leur travail exceptionnel au Musée des beaux-arts du Canada, l’automne prochain. »

Laakkuluk Williamson-Bathory PHOTO JAMIE GRIFFITHS, FOURNIE PAR LE MBAC Laakkuluk Williamson-Bathory

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAC Kiviuq Returns | Qaggiavuut ! [Le retour de Kiviuq | Qaggiavuut ! ], 2019, Laakkuluk Williamson-Bathory, performance multimédia collaborative et œuvre visuelle. Vue de la performance au Tarragon Theatre, à Toronto, sous la direction de l’artiste.

PHOTO FOURNI PAR LE MBAC Mask making with a fly visitor [Fabrication de masque avec mouche visiteuse], 2017, Laakkuluk Williamson-Bathory, photographie de plateau tirée de Timiga, Nunalu Sikulu (Mon corps, la terre et la glace). 1 /3





Le jury était composé de conservateurs des cinq régions canadiennes définies pour ce prix (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Nord, et Côte Ouest et Yukon) et de deux jurés internationaux.

Il s’agit de Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Nisk Imbeault, directrice et conservatrice de la galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen, à Moncton, Dominique Fontaine, commissaire indépendante, Emelie Chhangur, directrice et conservatrice du Agnes Etherington Art Centre, à Kingston, Tarah Hogue, conservatrice de l’art autochtone au Remai Modern de Saskatoon, Joni Low, conservatrice indépendante et autrice, Adriano Pedrosa, directeur artistique au Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, et d’Adam D. Weinberg, directeur Alice Pratt Brown au Whitney Museum.

Rajni Perera PHOTO DIMITRI LEVANOFF, FOURNIE PAR LE MBAC Rajni Perera

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAC The Wife [L’épouse] (du diptyque We Come Alive From Eating Your Flesh), 2016, Rajni Perera, technique mixte et épreuve au jet d’encre sur papier, 157,48 x 104,14 cm.

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAC Traveller 6 [Voyageuse 6], 2019, Rajni Perera, technique mixte sur papier, 243,84 x 101,60 cm. 1 /3





« Les cinq finalistes représentent toutes les régions du Canada ainsi que la force et l’avenir de l’art contemporain, a déclaré Sasha Suda, directrice générale du MBAC et présidente du jury du prix Sobey. Tout au long de cette année difficile, le prix a contribué à soutenir mon optimisme envers l’art. Je suis toujours reconnaissante au jury et à la Fondation Sobey pour son engagement continu envers les arts visuels au Canada. »

Rémi Belliveau PHOTO ANNIE FRANCE LECLERC, FOURNIE PAR LE MBAC Rémy Belliveau

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAC Souvenirs de Grand-Pré [Memories of Grand-Pré] (détail), 2018, Rémi Belliveau, plâtre, 23 cm chacun.

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAC Seated Girl Wearing a Cloak [Jeune femme assise portant une cape] (détail), 2019, Rémi Belliveau, images de style photomaton sur carton, 2,5 cm x 4 cm chacune. 1 /3





Mme Suda considère que le MBAC est privilégié de défendre « ces courageuses voix artistiques émergentes. J’ai hâte d’accueillir le public à l’exposition du prix Sobey au Musée des beaux-arts, à Ottawa, et de rencontrer personnellement ces artistes lors du gala de remise des prix organisé au musée en novembre. »

Le prix Sobey pour les arts en est à sa vingtième année. Il est administré conjointement par la Fondation Sobey pour les arts et par le Musée des beaux-arts du Canada.