La femme au béret mauve, une peinture de Picasso datant de 1937 est exposée à Paris par la maison de vente Bonhams, avant sa mise aux enchères le 13 mai à New York.

Agence France-Presse

Cette oeuvre, détenue par des particuliers et jamais présentée au public depuis 1984, est estimée entre 10 et 15 millions de dollars (12,4 et 18,6 millions de dollars canadiens).