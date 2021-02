Robert Charlebois et son double au musée Grévin.

À la suite de l’annonce du gouvernement permettant de nouveau l’accès aux musées de la province, le musée Grévin de Montréal rouvrira ses portes le 26 février, dès 10 h. Un nombre limité de visiteurs pourront déambuler dans le musée de cire pour y admirer, dans un parcours à sens unique, ses 125 statues.

Marissa Groguhé

La Presse

Les statues de personnalités publiques doivent se refaire une beauté avant de pouvoir de nouveau accueillir le public, annonce le musée Grévin.

« [Les personnages] seront heureux de jouer la vedette avec nos visiteurs qui pourront s’amuser et se prendre en photo, en vidéo, et ce en toute sécurité, affirme Kathleen Payette, directrice générale de l’établissement, par voie de communiqué. Bien entendu, la santé de nos invités et de nos employés est primordiale pour nous. C’est pourquoi nous avons tout mis en œuvre pour bien respecter les consignes gouvernementales. »

Le musée a été repensé pour assurer la distanciation physique et la sécurité sanitaire. Des pastilles indiquant la distance de deux mètres et des stations de désinfection seront mises en place. On prévoit également de limiter l’entrée à 16 visiteurs toutes les cinq minutes.

Les heures et dates d’ouvertures du musée Grévin ont été modifiées. Les horaires sont disponibles sur son site web.

> Consultez le site web du musée Grévin