Fondation Grantham

Anahita Norouzi et Clément de Gaulejac lauréats 2021

L’artiste iranienne Anahita Norouzi et l’illustrateur montréalais Clément de Gaulejac sont les lauréats 2021 des deux bourses de création et de recherche offertes par la Fondation Grantham pour l’art et l’environnement. Deux expositions et une publication découleront de leurs résidences, l’été prochain, à Saint-Edmond-de-Grantham.