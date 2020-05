La pluie sublime les lumières de la ville. Le photographe Olivier Jean s’est amusé à capter les couleurs et les reflets dans les rues de la métropole lors d’averses nocturnes ce printemps. Voici le résultat, comme de petits tableaux.

Olivier Jean

La Presse

À cause de la pandémie, « je passe maintenant 100 % de mon temps entre les affectations dans ma voiture, entre 15 h et 22 h 30 du dimanche au jeudi, raconte le photographe de soir de La Presse, Olivier Jean. J’ai remarqué comment les couleurs des lumières de la rue explosaient pendant et après la pluie. » Il a voulu capter ces jeux de lumière uniques, et parfois surprenants.