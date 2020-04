COVID-19: le Musée des beaux-arts et le Musée d'art contemporain ferment leurs portes

Après une cinquantaine de grands musées aux États-Unis, tous les musées nationaux du Canada et le Musée des beaux-arts de l’Ontario, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) ont décidé d’emboîter le pas à cause de la pandémie de la COVID-19.