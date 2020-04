Momenta | Biennale de l’image a annoncé, ce mercredi, que la commissaire allemande Stefanie Hessler sera responsable de l’édition 2021 de l’événement photographique montréalais dont le titre sera Quand la nature ressent.

Éric Clément

La Presse

Commissaire, auteure et éditrice, Stefanie Hessler dirige le centre d’art contemporain Kunsthall Trondheim, en Norvège. Elle a déjà réalisé des commissariats au Brésil, en Espagne et en Grèce. Selon Momenta, son travail « se concentre sur les systèmes interdisciplinaires d’un point de vue féministe intersectionnel avec un intérêt pour les océans et autres écologies ».

Pour la 17e édition de Momenta, Stefanie Hessler proposera d’explorer « les systèmes planétaires en tant que narrateurs de leur propre logique ».

En d’autres mots, Momenta 2021 présentera des œuvres évoquant la décolonisation, « les écologies queer » et l’environnement au sens large. L’appel de dossiers visant à choisir des artistes canadiens a débuté et se poursuit jusqu’au 24 mai.

Infos : momentabiennale.com