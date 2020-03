PHOTO PETER DEJONG, ASSOCIATED PRESS

(La Haye) Un tableau du peintre néerlandais Vincent Van Gogh a été dérobé dans un musée des Pays-Bas, actuellement fermé au public en raison de la pandémie de COVID-19, a annoncé lundi le directeur général de l’établissement.

Agence France-Presse

« Il y a eu une effraction hier (dimanche) soir et un tableau de Van Gogh a été volé », a déclaré dans une vidéo Evert van Os, directeur général du musée Singer Laren, précisant qu’il s’agit de la peinture Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps.

Des voleurs ont forcé la porte d’entrée vitrée du bâtiment afin de dérober le tableau réalisé en 1884, d’une valeur estimée entre un et six millions d’euros (1,6 million $ et 9,4 millions $, selon les médias néerlandais.

Le cambriolage s’est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi vers 3 h 15, a indiqué la police.

L’œuvre avait été prêtée au Singer Laren par le musée de Groningue dans le cadre d’une exposition dédiée à l’art néerlandais.

Le musée Singer Laren, situé à une trentaine de kilomètres d’Amsterdam, est fermé jusqu’au 1er juin au moins, le gouvernement néerlandais ayant interdit tous les rassemblements publics pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.