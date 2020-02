LET’S GET YOU PREGNANT! : sois mère et tais-toi

Le taux de succès de la fécondation in vitro n’est que d’environ 27 % par cycle. Les cinq cycles subis par la Montréalaise Heidi Barkun n’entrent pas dans ces statistiques. Alliant sa propre histoire à celle de 27 autres femmes, l’artiste visuelle montre les échecs de la procréation assistée et dénonce la pression sociale liée à la maternité dans l’exposition LET’S GET YOU PREGNANT !, présentée à la Galerie de l’UQAM.