Galerie Art mûr: les allusions des illusions

La galerie Art mûr touche la cible en ce début d’année avec trois artistes ayant créé autour de l’illusion et de la condition humaine. Le colonialisme, les expériences intangibles et les rapports sociaux sont au cœur des œuvres d’Eddy Firmin, de Guillaume Lachapelle et de Greg Payce. Une exposition de groupe cohérente, à voir avant le 22 février.