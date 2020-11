Ces masques que nous portons

L’artiste du papier Pauline Loctin (Miss Cloudy) et le photographe torontois d’origine nigériane William Ukoh (Willyverse) dévoilent Ufuk Iso, série de photographies artistiques se voulant une réflexion sur les masques portés au quotidien, ceux qui camouflent nos sentiments et nos expériences, dans le but de s’intégrer au moule de la société.