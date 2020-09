Coup de théâtre au Musée des beaux-arts de Montréal. L’homme d’affaires et mécène Pierre Bourgie est désigné par le Musée comme successeur de Michel de la Chenelière à la tête du conseil d’administration.

Jean Siag

La Presse

À moins de deux semaines de l’assemblée générale de ses membres, le président du conseil d’administration du Musée des beaux-arts, Michel de la Chenelière, qui briguait un deuxième mandat, se retire. Il demeurera en poste jusqu’à la tenue de l’assemblée, le 29 septembre, a annoncé la direction du Musée vendredi, qui a désigné Pierre Bourgie comme son successeur.

« Je choisis de quitter la présidence de ce musée que j’aime profondément de manière à lui permettre de véritablement entrer dans une nouvelle ère de développement. C’est avec le sentiment bien légitime d’avoir contribué, solidairement avec le conseil d’administration, au mieux-être et à l’épanouissement des employés du Musée que je passe le flambeau à Pierre Bourgie, un homme pour qui j’ai le plus grand respect. Le Musée peut compter sur M. Bourgie, un homme de talent qui, tout comme moi, a toujours démontré un engagement sans équivoque envers cette institution et ses formidables équipes », a déclaré Michel de la Chenelière par voie de communiqué.

Pierre Bourgie, qui a été membre du conseil d’administration du MBAM de 2009 à 2018, a ainsi été désigné comme successeur de Michel de la Chenelière, mais sa nomination devra être entérinée par les membres votants du Musée lors de l’Assemblée générale du 29 septembre.

« C’est avec humilité et enthousiasme que j’ai accepté de prendre la relève de Michel de la Chenelière à titre de président du Conseil du Musée des beaux-arts de Montréal. Je veux saluer le leadership de Michel et le remercier pour son travail dévoué et engagé. Je sais que je pourrai compter sur lui pour assurer une transition harmonieuse toujours dans les intérêts supérieurs du Musée. Je veillerai, dans l’exercice de mes fonctions, au respect des employés inspirés et experts, des membres du Conseil, de ses bénévoles engagés, donateurs privés et publics et nombreux amis et visiteurs » a indiqué M. Bourgie dans le communiqué publié par le MBAM.

Le conseil d’administration du Musée des beaux-arts de Montréal est sous les feux des projecteurs depuis la mi-juillet lorsque son président, Michel de la Chenelière, a annoncé le congédiement de la directrice générale et conservatrice en chef du Musée, Nathalie Bondil. Son successeur désigné, Pierre Bourgie, n'a pas l'intention de revenir sur cette décision. Il a indiqué que son premier mandat était de « soutenir activement le comité pour le recrutement de la personne qui prendra la direction du Musée ».