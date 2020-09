Plus besoin de dépenser des millions ou de suivre une formation en Russie pour mettre le cap sur la Station spatiale internationale (SSI). Felix & Paul Studios travaille à la réalisation d’une série de quatre épisodes, ainsi qu'à une installation immersive menée avec le Studio PHI, qui vous lanceront en orbite à peu de frais grâce à la magie de la réalité virtuelle.

Jean Siag

La Presse

Les premières images de The ISS Experience sont à couper le souffle. Le spectateur se trouve littéralement projeté à bord de la Station spatiale internationale, avec l’exact point de vue que celui des astronautes qui s’y trouvent. Des images d’une clarté exceptionnelle. Voyez par vous-même.

Retour en arrière. Fin 2018, deux systèmes de caméras de réalité virtuelle cinématographique à 360 degrés sont acheminés à la Station spatiale internationale grâce à une navette-cargo de SpaceX.

Le projet des studios Felix & Paul, mené en collaboration avec Time Studios, est audacieux : confier aux astronautes à bord de la SSI la délicate tâche de manipuler les caméras afin de documenter leur quotidien sur une période de deux ans, selon un plan créatif bien détaillé où le spectateur deviendrait un membre de l’équipage.

Évidemment, le projet a dû être approuvé par la NASA et le US National Lab, nous explique Félix Lajeunesse, cofondateur de Felix & Paul, qui a démarré cette série de Space Explorers en 2018 avec deux premiers films : A New Dawn et Taking Flight, narrés par Brie Larson.

Résultat : 250 heures de matériel, avec en moyenne une scène par semaine tournée par les astronautes en poste, dont David Saint-Jacques, « l’un des protagonistes importants du projet, nous dit Félix Lajeunesse. Après lui, d’autres astronautes ont eu à jouer un rôle important dans la réalisation du projet ».

Le tournage se terminera en décembre prochain avec une sortie dans l’espace, « le Bras canadien va articuler la caméra de réalité virtuelle pour filmer les astronautes », indique-t-il.

Tout cela sera la matière de The ISS Experience, une série de quatre épisodes de 30 minutes chacun, qui témoignera de la vie à bord de la Station spatiale internationale. Le premier épisode sortira sur les plateformes de réalité virtuelle et appareils mobiles « fin octobre », nous dit Félix Lajeunesse. Les autres épisodes sortiront en 2021, à raison d’un épisode par trimestre.

PHOTO FOURNIE PAR FELIX & PAUL STUDIOS ET LA NASA The ISS Experience

PHOTO FOURNIE PAR FELIX & PAUL STUDIOS ET LA NASA The ISS Experience 1 /2



Infinity Experiences : l’installation immersive

À partir de ces images, Felix & Paul Studios (Strangers with Patrick Watson, Traveling While Black, Gymnasia) et Studio PHI, qui collaborent depuis 2013, se sont frotté la tête pour créer l’installation immersive Infinity : Living Among Stars, qui sera inaugurée quelque part entre le printemps et l’été 2021.

« On va investir un lieu de 10 000 pieds carrés à l’intérieur duquel on va recréer la Station spatiale internationale à l’échelle, avec des projections d’images », nous explique Félix Lajeunesse, qui a travaillé de près avec l’équipe créative de PHI menée par la productrice Phoebe Greenberg et la conceptrice Marie Brassard.

Le visiteur se verra remettre un casque de réalité virtuelle qui reproduira cet espace physique de façon dynamique, de sorte qu’il pourra se déplacer librement avec ses lunettes (free roaming). En se promenant à l’intérieur du vaisseau réel/virtuel, le visiteur sera invité à entrer dans des « hot spots » ou zones de contenus.

Il y a une cinquantaine de zones d’une minute et demie en continu. Mais il se peut qu’on n’en voie qu’une partie, tout dépend où on va, où on regarde. C’est un peu le même genre d’expérience qu’avec Sleep No More [créé à New York par Felix Barrett], c’est nous qui déterminons le parcours que nous faisons. Félix Lajeunesse

« Les gens vont pouvoir marcher dans un immense espace, sans contrainte, avec d’autres personnes, qui vont apparaître dans leurs lunettes sous forme d’avatars, et découvrir des contenus cinématographiques, je pense que ça va être éblouissant comme expérience, il n’y a pas de précédent dans ce type d’expérience immersive, estime Félix Lajeunesse, donc je pense que ça va être un pas en avant pour l’industrie. »

Parmi les scènes proposées, Félix Lajeunesse cite le module dans lequel les astronautes entrent avant leurs sorties dans l’espace. « C’est là qu’ils mettent leurs combinaisons, dit-il. C’est un espace hermétique, mais vous vous retrouverez au milieu des astronautes qui sont là et qui enfilent leurs combinaisons en discutant. Il y a une autre scène, par exemple, assez intime et émouvante, où on a filmé neuf astronautes qui mangent ensemble, ce qui est très rare. Là encore, vous êtes assis à la même table qu’eux et vous êtes témoin de ce moment-là. »

Au bout d’un certain temps, les visiteurs seront invités à prendre leur place. Là, ils pourront assister à la sortie dans l’espace d’un astronaute. « C’est le moment culminant de l’installation, ils vont pouvoir s’abandonner à ce moment-là », nous dit Félix Lajeunesse. Une scène qu’on retrouvera bien sûr dans le dernier épisode de la série.

Le Studio PHI, dont c’est le plus important projet du genre, espère que cette installation-exposition pourra se promener dans les grandes villes du monde.