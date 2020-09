La maison de la culture Claude-Léveillée présente jusqu’au 4 octobre Photographie et société : L’autre Amérique, une exposition de quatre photographes documentaires qui expriment, avec force et sensibilité, le vécu des exclus de ce continent.

Luc Boulanger

La Presse

On peur y voir les œuvres de Jules Gauthier sur les laissés-pour-compte de deux villes américaines abandonnées (Baltimore et Detroit) ; Kassandra Reynolds va à la rencontre des sans-abri de New York ; Serge Gosselin porte son regard sur les séquelles du séisme de 2010 en Haïti ; et finalement, notre collègue de La Presse Martin Tremblay propose une série d’images sur les conditions de vie précaires de la communauté algonquine de Kitcisakik, près de Val-d’Or. Cette exposition réunit donc le pays le plus pauvre et le pays le plus riche de la planète : Haïti et les États-Unis. Comme quoi la misère ne semble pas connaître les frontières.