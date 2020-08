Le projet MURAL Estival 2020 entame aujourd’hui sa deuxième phase sur le boulevard Saint-Laurent, qui sera réservé aux piétons jusqu’aux 23 août prochain.

Jean Siag

La Presse

L’artiste montréalais Francorama produira une œuvre de plus de 140 pieds de long qui habillera la rue, le trottoir, les murs et les tables d’une nouvelle terrasse publique située juste au sud de la rue Prince-Arthur, tandis que non loin, une dizaine d’artistes produiront des œuvres qui seront plus tard installées à différents endroits de la Main (sous le nom de projet : Le Corridart).

À partir du 17 août, MURAL produira une œuvre de grande envergure en hommage aux travailleurs de la santé au front depuis le début de la pandémie. L’œuvre murale réalisée par l’artiste canadien Patrick Forchild sera peinte sur un des murs extérieurs de l’Hôpital général juif de Montréal.

MURAL a aussi une programmation musicale en ligne. L’organisme produira entre autres une performance de la rappeuse Naya Ali le 15 août et une autre avec Les Louanges et Random Recipe le 22 août.

Tous les détails sont ici : muralfestival.com