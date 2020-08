Écourtée, mais présentée dans sa quasi-totalité, l’édition 2020 de la Biennale nationale de sculpture contemporaine a débuté samedi et se déroulera jusqu’au 11 septembre.

Luc Boulanger

La Presse

Écourtée, mais présentée dans sa quasi-totalité, l’édition 2020 de la Biennale nationale de sculpture contemporaine a débuté samedi et se déroulera jusqu’au 11 septembre. Sur le thème de Croire, l’évènement est présenté dans huit lieux d’exposition différents de la province, dont la Galerie d’art du Parc et le musée POP, à Trois-Rivières ; la galerie CIRCA, à Montréal ; et le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger, à Victoriaville. Parmi les artistes participants, mentionnons le trio BGL, Patrick Bérubé, Caroline Monet et André Fournelle. La Biennale nationale de sculpture a pour mission de témoigner de la vitalité de cet art en favorisant la recherche, l’expérimentation, la réflexion et des échanges autour des questions issues de la pratique et des tendances actuelles de la sculpture. Jusqu’au 11 septembre.

