(Montréal) L’humoriste Stéphane Rousseau présentera sa toute première exposition à la galerie d’art Yves Laroche de Montréal.

La Presse canadienne

Intitulée Origine, l’exposition dévoilera une quinzaine d’acryliques sur toiles et bois du peintre, dans des teintes de noir, blanc, gris et or.

L’exposition se tiendra du 21 novembre au 14 décembre.

Consultez le site de la galerie : https://yveslaroche.com/