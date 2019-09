En 2015, les photographies de Robert Frank étaient en vedette lors de l’exposition The Americans présentée chez Sotheby’s à New York City.

(New York) Le photographe américain d’origine suisse Robert Frank, monument de la photographie, est mort lundi à 94 ans, au Canada, a annoncé mardi le New York Times, citant son galeriste new-yorkais Peter MacGill.

Agence France-Presse

Robert Frank était devenu célèbre avec son album Les Américains, sorti en France en 1958 et aux États-Unis en 1959, un livre de clichés noir et blanc tiré de ses voyages à travers les États-Unis, véritable manifeste contre la tradition qui devait profondément influencer les générations suivantes.

Contactée, la galerie Pace/MacGill de Manhattan, qui représente le photographe, n’a pas immédiatement confirmé le décès, survenu à Inverness, en Nouvelle-Écosse, selon le quotidien new-yorkais.

De nombreux photographes ont immédiatement rendu hommage à celui qui avait souvent profondément influencé leur regard.

« Repose en paix, génie américain », écrivait ainsi Jerry Saltz, critique du magazine New York et lauréat du prix Pulitzer de la critique. « Il a publié Les Américains en 1958. Changé le monde ».

Beaucoup rappelaient une phrase de l’écrivain Jack Kerouac, qui avait préfacé Les Américains.

« Avec son petit appareil photo, qu’il élève et manipule d’une seule main, il a tiré de l’Amérique un triste poème, prenant sa place parmi les poètes tragiques de ce monde », avait écrit l’auteur de Sur la route avant d’ajouter : « À Robert Frank j’envoie ce message : vous avez des yeux ».

Les Américains s’inscrivait dans la lignée de la Beat Generation, mouvement littéraire et artistique, où suivre l’instinct l’emporte sur les fondements des techniques du photojournalisme, où les photos sont comme happées et non plus cadrées.

L’ouvrage avait été fraîchement accueilli, considéré comme déprimant et subversif, révélant la face sombre de l’« American dream » : pauvreté, ségrégation, inégalités et solitude.

Les grandes dates de la vie du photographe Robert Frank

9 novembre 1924 : naissance à Zurich.

1940 : assistant chez un photographe de Zurich.

1947 : débute dans la photo de mode à New York.

1948-1953 : voyages en Amérique du Sud et surtout en Europe.

1955 : lauréat d’une bourse Guggenheim qui va lui permettre de voyager librement pendant plus d’un an à travers les États-Unis, appareil photo en bandoulière.

1958 : parution de l’album Les Américains, son chef-d’œuvre, et rencontre avec Jack Kerouac, le romancier culte de la Beat Generation.

1959 : son premier film (d’avant-garde) Pull my daisy.

1961 : sa première grande exposition à l’Institut d’art de Chicago.

À partir de 1971 : s’installe dans un endroit sauvage du Canada, tout en continuant un travail très personnel, introspectif, sur le cinéma et la photo.

2009 : expose à Paris, au Jeu de Paume.