(Montréal) La prestigieuse exposition de photographies World Press Photo Montréal débutera mercredi au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, et tiendra l’affiche jusqu’au 29 septembre prochain.

La Presse canadienne

Cette année, c’est la comédienne et réalisatrice Monia Chokri qui est porte-parole l’événement. Son premier long métrage de fiction, La femme de mon frère, a été récompensé d’un Prix coup de cœur du jury dans la catégorie Un certain regard lors du Festival de Cannes du printemps dernier.

Les photos gagnantes de la 14e édition annuelle du World Press Photo Montréal seront réparties dans huit catégories, soit Actualité, Information générale, Sujet contemporain, Portrait, Environnement, Nature, Sport et Projet à long terme.

La Française Bénédicte Kurzen et la Belge Sanne De Wilde, photographes lauréates du premier prix dans la catégorie Portraits (Reportages) et Whitney C. Johnson, présidente du jury du World Press Photo 2019 et vice-présidente chez National Geographic, participeront au lancement du World Press Photo Montréal.

Le public sera admis à l’exposition du dimanche au mercredi, de 10 h à 22 h, et du jeudi au samedi de 10 h à minuit.

Consultez le site du World Press Photo : https://www.expo-wppmtl.ca/