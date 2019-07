Musique sur papier: quand la musique s'affiche

MAYSSA FERAH

La Presse Célébrer le lien entre l'illustration et la musique : c'est le mandat de l'exposition Musique sur papier. Conçue en partenariat avec le festival Osheaga, elle rassemble des affiches de concert commandées par des musiciens connus et créées par des artistes visuels du monde entier. La Presse a demandé au commissaire de l'exposition, l'illustrateur Pat Hamou, de commenter quelques affiches exposées.

The National Combiner musique et art graphique se fait naturellement, selon Pat Hamou, artiste graphique et illustrateur. Il a toujours côtoyé des musiciens, avec qui il collaborait pour différents projets de design pendant ses études. Son art est resté connecté au milieu musical. En plus d'être l'instigateur de Musique sur papier, il y expose quelques oeuvres conçues pour le groupe rock américain The National.

Agrandir La version de travail de l'affiche réalisée par Pat Hamou IMAGE PAT HAMOU, FOURNIE PAR EVENKO

The National (version de travail) Dans le cadre de l'exposition, Pat Hamou a tenu à accompagner cette affiche conçue pour The National du dessin original, en noir et blanc. Il dessine tout à la main avant de rajouter les couleurs par ordinateur. « C'est intéressant d'exposer mon processus créatif avec une version entamée de l'oeuvre, en plus de la version définitive », explique l'illustrateur montréalais.

Agrandir Une affiche pour Toro y Moi réalisée par Dan Stiles IMAGE DAN STILES, FOURNIE PAR EVENKO

Toro Y Moi « Dan Stiles est l'un des noms les plus connus dans l'univers de l'affiche musicale », dit Pat Hamou. L'illustrateur originaire de Portland, en Oregon, possède une signature dont les adeptes d'affiches sont friands : design coloré, inspiré du mouvement psychédélique. Il est un habitué de Musique sur papier.

Agrandir Une affiche pour Blondie réalisée par Dan Stiles IMAGE DAN STILES, FOURNIE PAR EVENKO

Blondie Dan Stiles a également créé l'année dernière une affiche exclusive à l'effigie de Blondie pour le festival Osheaga. On retrouve une fois encore son univers graphique multicolore, agrémenté d'une touche rétro.

Agrandir Une affiche pour Chilly Gonzales réalisée par Simon Marchner IMAGE SIMON MARCHNER, FOURNIE PAR EVENKO

Chilly Gonzales L'artiste allemand Simon Marchner a une longue liste de clients dans le milieu musical : Bad Religion, Death Cab for Cutie, The National, Mogwai, etc. « Contrairement aux autres, son travail est minimaliste. Ça crée de la diversité », indique Pat Hamou. Pour cette affiche, une commande du compositeur et musicien de jazz Chilly Gonzales, il est parvenu à créer sans artifices une illustration qui dégage une ambiance mystérieuse.

Agrandir Une affiche pour Wilco réalisée par Jose Garcia IMAGE ZOCA STUDIO, FOURNIE PAR EVENKO

Wilco Le Torontois Jose Garcia, fondateur de Zoca Studio, signe une série d'affiches pour le groupe Wilco. Les oeuvres témoignent d'un impressionnant souci du détail avec des illustrations d'animaux inspirées des manuels de science et des encyclopédies. Il est commun pour un artiste de commander des affiches variées pour chaque concert. « Pour certains groupes ou musiciens, c'est devenu une partie essentielle de l'expérience de concert », affirme Pat Hamou.

Agrandir Une affiche pour Childish Gambino réalisée par Suburban Avenger IMAGE SUBURBAN AVENGER, FOURNIE PAR EVENKO