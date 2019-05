Les musées britanniques, service public

L'actuel directeur du Victoria and Albert Museum, spécialisé dans les arts décoratifs, avait critiqué la politique de gratuité dans une lettre ouverte en 2011 - alors qu'il était député. « Nous devons recommencer à faire payer les visiteurs des musées » nationaux, écrivait Tristram Hunt. Il estimait alors que les fonds nécessaires pour les rendre gratuits seraient mieux utilisés dans les musées locaux et régionaux du pays.

Pour Lord Smith, le principal obstacle à la fréquentation des musées par les classes populaires était le tarif. « Je pense que c'était d'abord et avant tout une question d'argent », dit-il, reconnaissant dans la foulée qu'il est important « d'encourager les gens issus des classes populaires à visiter les musées, de les intéresser et de les divertir », maintenant que la barrière est levée.

La politique n'a toutefois pas connu le même succès sur tous les plans. La grande majorité des familles qui passent leur matinée du dimanche à visiter une exposition demeure blanche et aisée. « Les études ont montré que le profil des visiteurs était un peu plus diversifié qu'avant, mais pas autant qu'il le faudrait, indique Margot Gagliani, responsable des études de cas au Centre for Public Impact. C'était un bon premier pas, mais il faut faire encore davantage. »

À la source de sa popularité : la gratuité des grands musées britanniques, pourtant parmi les plus prestigieux du monde. Vingt ans après l'abolition de tous les tarifs d'entrée dans ces établissements, le père de cette petite révolution se réjouit d'un succès sur toute la ligne et appelle d'autres gouvernements à faire de même.

« C'est un excellent argument pour mieux financer les petits musées », réplique Chris Smith au bout du fil. Au moment de mettre en place la politique de gratuité, il avait dû faire face à un autre type de critiques. « Un ou deux politiciens conservateurs disaient que si les gens payaient pour entrer au musée, ils apprécieraient davantage l'expérience, s'est-il souvenu. Je pense qu'ils avaient fondamentalement tort. »

Pour lui, c'est même le contraire : il est plus facile d'apprécier un musée dont l'entrée est gratuite qu'un musée pour lequel il faut sortir son portefeuille. « S'il faut payer pour visiter un musée, vous sentez que vous devez tout voir. Vous allez vous épuiser », dit-il.

L'ex-politicien, qui demeure impliqué dans le domaine des arts, en plus de diriger l'un des collèges de l'Université de Cambridge, est convaincu que son legs est le moyen le plus efficace d'intéresser le public à la culture. Bien plus que les programmes compliqués de crédits d'impôt ou de bons culturels pour les jeunes, selon lui. « Faites-le, lance-t-il. C'est la bonne chose à faire, ça ne vous coûtera pas si cher et vos musées deviendront très populaires. »