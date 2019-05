Hommage à la famille Bonet au Centre d'art Diane-Dufresne

Le Centre d'art Diane-Dufresne de Repentigny propose, jusqu'au 2 juin, Ellipses, une expo inédite consacrée aux oeuvres de l'artiste québécois et catalan Jordi Bonet (1932-1979) ainsi qu'aux créations de sa conjointe, la céramiste Huguette Bouchard-Bonet, et à celles de leur fils Laurent Bonet.

Le commissaire a uni leurs trois productions tout en les présentant dans des espaces bien délimités par un éclairage jaune pour Jordi Bonet, bleu pour son fils et rouge pour sa conjointe. Une scénographie soignée qui confère esthétisme et douceur au déploiement des oeuvres.

Cela fera 40 ans à Noël que Jordi Bonet, le dessinateur, peintre, muraliste, céramiste et sculpteur installé au Québec en 1954 mourait d'une leucémie. Fondateur de la revue d'art Parcours, Robert Bernier a décidé de rendre hommage à l'artiste originaire de Barcelone en explorant ce qu'a été la richesse de son oeuvre tout en y associant les réalisations d'Huguette Bouchard-Bonet et de Laurent Bonet.

Ellipses présente des sculptures, plusieurs murales, quelques peintures, des dessins, des céramiques et des techniques mixtes du créateur prolifique qu'était Jordi Bonet. Ont été placées côte à côte les oeuvres les plus anciennes, notamment une peinture sur plaque de bois de 1953, et celles qui ont été réalisées durant les quatre dernières années de sa vie. Celles-ci constituent le mystique Livre des naissances, quelque 200 oeuvres sur papier évoquant le parcours de vie de Jordi Bonet, sa lutte contre la maladie et sa quête de sérénité.

« Jordi Bonet parle de la mort dans son travail, bien sûr, mais il fut aussi un des premiers, avec Paterson Ewen, à s'intéresser à la nature au-delà de la nature, dit Robert Bernier. Pas dans sa représentation physique ou mentale, mais dans quelque chose qui va plus loin, soit la cosmologie et l'homme et la nature dans l'univers. »