La collection des Steinberg échappe aux musées canadiens

La collection d'art de la famille Steinberg, considérée par de nombreux experts comme l'une des plus importantes au Canada, sera mise aux enchères dans les prochaines semaines.

Plus de 150 oeuvres d'art ayant appartenu au couple montréalais Arnold et Blema Steinberg, évaluées à plus de 50 millions de dollars, seront vendues par la maison Sotheby's à New York à partir du 14 mai et par la maison Heffel à Toronto le 29 mai à la demande de la succession. Parmi les oeuvres de la collection internationale, on retrouve des pièces de Mark Rothko, Agnes Martin, Robert Motherwell, Kenneth Noland, Helen Frankenthaler ou Adolph Gottlieb, mais aussi des Giacometti, Matisse et Picasso. Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), regrette que les musées canadiens n'aient pas eu la possibilité d'acquérir certaines oeuvres rares de la collection des Steinberg, tout en étant consciente qu'elles seront vendues à prix d'or. « Mark Rothko ou Robert Motherwell sont des artistes internationaux extrêmement importants dans l'histoire de l'art, et leurs oeuvres sont peu ou pas représentées dans les collections canadiennes, donc c'est sûr que c'est dommage de les voir quitter le pays. Arnold et Blema étaient très fiers de cette collection, donc c'est sûr que c'est regrettable de la voir disparaître. » L'expo qui n'aura pas lieu

Nathalie Bondil entretenait de bonnes relations avec Arnold et Blema Steinberg, qui ont prêté plusieurs oeuvres au musée (dont un Picasso) et qui lui ont même offert une oeuvre de Jim Dine, Pacific Gift. À la suite de leur mort (Arnold s'est éteint en 2015 et Blema en 2017), elle a entamé des discussions avec leur fils Adam, qui habitait Montréal et qui avait été désigné pour gérer la succession. « Nous discutions du don de certaines oeuvres et d'une exposition commémorative des oeuvres de la collection familiale, mais Adam est mort subitement l'an dernier à l'âge de 51 ans. » L'exposition devait avoir lieu en 2019 0u 2020 - la date n'avait pas été fixée -, afin de souligner les 200 ans de l'Université McGill, a confié Mme Bondil. Les parties étaient si près d'une entente que toute la collection montréalaise des Steinberg était entreposée au musée. Ce sont donc les deux soeurs d'Adam, qui habitent New York depuis des années, qui se sont jointes à l'équipe de la succession. Selon Mme Bondil, elles n'ont pas poursuivi les discussions avec le MBAM. « Leur lien avec Montréal était plus ténu, elles étaient très bouleversées par la mort de leur frère, et on n'a pas réussi à convaincre les responsables de la succession de mener ces projets », a-t-elle expliqué. Le droit de faire sortir une oeuvre du pays

Agrandir Arnold et Blema Steinberg PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE

La loi fédérale sur l'exportation et l'importation de biens culturels permet au gouvernement canadien de retenir des oeuvres d'art au pays, au moins temporairement, à deux conditions : elles doivent avoir été créées il y a plus de 50 ans et elles doivent se trouver au Canada depuis au moins 35 ans. C'est la règle du 50/35. Mais, si elles n'ont pas encore 50 ans ou si elles ne se trouvent pas au pays depuis 35 ans, elles peuvent être vendues sans délai et sans licence d'exportation, comme c'est le cas avec les pièces de la collection Steinberg. Par exemple, les deux peintures de Rothko datées de 1969 (Red and Burgundy over Blue et Red on Red), qui pourraient rapporter jusqu'à 22 millions US à la famille Steinberg, échappent à la loi vu qu'elles n'auront 50 ans que plus tard cette année. Quant aux oeuvres des grands maîtres américains et européens, elles étaient conservées dans l'appartement new-yorkais de la famille Steinberg, échappant à la règle des 35 ans. Lorsque les oeuvres d'art correspondent aux critères du gouvernement, une licence d'exportation doit être obtenue. Les autorités gouvernementales se posent alors deux questions avant de procéder, nous a expliqué un porte-parole du Patrimoine canadien. Est-ce que les oeuvres sont d'une « importance nationale » ? Et est-ce qu'elles ont un « intérêt exceptionnel » ? Si les experts répondent par l'affirmative, la Commission d'examen des exportations de biens culturels impose un délai de six mois au propriétaire, de manière que les institutions muséales ou les collectionneurs privés du pays puissent se porter acquéreurs. Le propriétaire étranger est alors obligé de considérer ces offres. S'il n'y a pas d'acheteur, la licence sera accordée. La vente d'oeuvres canadiennes

Agrandir Diego, (Buste au grand nez), 1958, d'Alberto Giacometti PHOTO FOURNIE PAR HEFFEL

La maison Heffel, qui a publié un catalogue avec une partie des oeuvres qui seront mises aux enchères le 29 mai à Toronto, a consacré quelques pages à la collection privée des Steinberg. Parmi les oeuvres d'artistes canadiens, on compte deux toiles de Jean Paul Riopelle (Carnaval II et Incandescence), estimées à 2 millions chacune, des oeuvres de Guido Molinari, de Paul-Émile Borduas et de Claude Tousignant. Cette dizaine d'oeuvres au total (exposées à Montréal du 16 au 18 mai) pourrait rapporter entre 3,6 millions et 6 millions. Les enchères en ligne de 43 autres oeuvres signées notamment par Betty Goodwin, Yves Gaucher et Michael Snow sont déjà en cours, selon la directrice du bureau de Montréal de la maison Heffel. Elles se concluront le 1er juin. La dispersion de ces oeuvres dans le monde n'inquiète pas Nathalie Bondil. « Au Canada, nous avons beaucoup d'oeuvres canadiennes. On a l'une des plus belles collections de Borduas, on a plusieurs Riopelle, ce sont des artistes déjà très présents ici. Même si ce sont des artistes immenses, ils ne sont pas rares. » Des sommes réinvesties à McGill

Agrandir Sans titre de Paul-Émile Borduas, huile sur toile, 1958 PHOTO FOURNIE PAR HEFFEL