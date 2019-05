Bijoux, verre et céramique au MBAM: le goût de faire

Le chaudron de sorcière africain, 1988, Laura Donefer (New York 1955-), verre soufflé, matériaux divers. Don, collection Anna et Joe Mendel. MBAM.

Les ex-galeristes montréalaises Jocelyne Gobeil, Elena Lee et Barbara Silverberg ont soutenu pendant des années l'expression contemporaine de la joaillerie, du verre et de la céramique. Le Musée des beaux-arts de Montréal leur rend hommage avec l'exposition Montréalaises d'avant-garde, présentée jusqu'en mars 2020 dans son pavillon des arts décoratifs.

Il est plutôt rare qu'une exposition soit une révérence simultanée à des artistes, à des galeristes et à des donateurs tout en saluant bien bas la commissaire qui l'a conçue ! C'est pourtant le tour de force qu'accomplit Montréalaises d'avant-garde. Présentée depuis mercredi dernier dans le Lab Design du pavillon Liliane et David M. Stewart, cette expo dilate notre vision de l'art contemporain, au sein duquel la joaillerie, le verre et la céramique doivent souvent jouer du coude. Parlez-en à Laurent Craste et à Jean-Pierre Larocque !

Les ex-galeristes Jocelyne Gobeil, Elena Lee et Barbara Silverberg sont honorées au Lab Design par un élégant déploiement en vitrines d'oeuvres d'artistes qu'elles ont soutenus durant leurs carrières. La commissaire Diane Charbonneau a préféré la narration à l'abstraction dans ses choix d'une soixantaine d'objets d'art, avec un penchant pour la texture et le motif en ce qui a trait aux bijoux.

De gauche à droite : Julie Anne Tremblay, fille de Jocelyne Gobeil (1948-2005), dont la galerie était spécialisée dans les bijoux d'art ; l'ex-galeriste Elena Lee, qui a fait la promotion du verre d'art de 1976 à 2017, et l'ex-galeriste Barbara Silverberg, qui s'est consacrée à la céramique contemporaine de 1985 à 1998. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

Jocelyne Gobeil Disparue en 2005, Jocelyne Gobeil a mis la joaillerie contemporaine sur la carte au Canada en ouvrant sa galerie de bijoux d'art en 1987 à Montréal. De sa collection, Diane Charbonneau a retenu des pendentifs, broches, bagues et bracelets créés par des artistes européens, canadiens et américains. Fille de Jocelyne Gobeil et muséologue de profession, Julie Anne Tremblay a travaillé pour, avec et sur sa mère, produisant notamment un catalogue sur sa grande collection de bijoux d'art. « Je remercie Diane Charbonneau d'avoir pris l'initiative de cette présentation, dit-elle. Ma mère en aurait été honorée, car cette exposition met de l'avant le travail des femmes galeristes dans un milieu qui était alors un milieu d'hommes. »

Vue de l'exposition Montréalaises d'avant-garde, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu'en mars 2020 PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

Barbara Silverberg Barbara Silverberg a étudié la céramique à l'Université Concordia avec l'artiste Paul Mathieu. Mais devant la difficulté, elle dit avoir préféré ouvrir une galerie ! Celle-ci a fonctionné de 1985 à 1998, années pendant lesquelles Mme Silverberg a soutenu assidûment l'expression contemporaine de la céramique au Canada et aux États-Unis, notamment le mouvement Regina Clay. Les céramiques exposées dans le Lab Design sont très variées. Depuis l'humour, le funk et l'esthétique postmoderne de David Gilhooly et Victor Cicansky jusqu'aux créations architecturales de Maurice Savoie en passant par la narration stylistique des Paul Mathieu, Robert Irish Flynn et Peter Powning. De quoi se régaler...

Ming VI, série Ming, 1986, François Houdé (1950-1993), verre à vitre, blocs de verre, métal, bois, papier. Collection Liliane et David M. Stewart, legs Louise et Laurette D'Amours. MBAM. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

Elena Lee Dans le milieu des arts, Elena Lee est connue comme le loup blanc à Montréal ! Il faut dire que sa galerie (inaugurée en 1976 et fermée en 2017) a fait les beaux jours des artistes verriers canadiens, autant émérites qu'émergents, pendant quatre décennies. On le constate au Lab Design avec des oeuvres magnifiques, celles du grand maître François Houdé (dont son spectaculaire Ming VI de 1986) et des verres d'artistes célébrés tels que Susan Edgerley, David James ou encore Donald Robertson. Des travaux d'artistes plus jeunes ont été ajoutés, comme ce magnifique objet de verre soufflé et gravé, Goût de miel, de Caroline Ouellette. Un clin d'oeil est également fait à Alfred Engerer, pionnier au Canada des installations de néons colorés en verre soufflé. Une façon de rappeler que l'art n'est pas affaire de matière, mais d'esprit et d'élan.

À gauche, Fusionsphere, un vase de Daniel Crichton (1946-2002), puis Goût de miel, une oeuvre de verre de Caroline Ouellette (Lévis 1975-), Chardon de sang, de Cathy Strokowsky (Montréal 1967-), et à droite, Fragment de rêve no 17, de Naoko Takenouchi (Japon, 1963-). PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

« Ce que les gens oublient ou ne savent pas, c'est que ces artistes du verre ou de la céramique qu'on ne reconnaît pas dans la hiérarchie de l'art contemporain, ils ont parfois deux maîtrises ! lance Diane Charbonneau. Mais bon, il y a tout de même de l'espoir, comme on l'a vu à la foire Papier. Bien des artistes s'intéressent à des matières originales, comme Jannick Deslauriers, avec le nylon et le tulle. » L'exposition, qu'on aurait souhaitée encore plus ample, est donc un coup de chapeau à des artistes passionnés qui ont osé, à des galeristes qui ont suivi le mouvement, mais aussi à de généreux donateurs du MBAM, dont Barbara et Philip Silverberg, le legs Louise et Laurette D'Amours, ou encore les collectionneurs Anna et Joe Mendel. C'est aussi une célébration de la femme. Trois femmes galeristes, plusieurs donatrices, dont Liliane Stewart qui a tant fait pour le département des arts décoratifs, et... Diane Charbonneau, la commissaire. Toutes femmes de goût, de talent et de coeur...

Conservatrice des arts décoratifs modernes et contemporains au MBAM, Diane Charbonneau signe avec Montréalaises d'avant-garde son dernier commissariat avant de quitter l'institution, après quelque 30 années de carrière au MBAM et au Musée des arts décoratifs. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE