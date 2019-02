Maria Ezcurra: éveiller les consciences

S'intéressant aux questions identitaires et corporelles, l'artiste montréalaise Maria Ezcurra crée des oeuvres fortes à partir de vêtements et de pièces textiles pour évoquer la diversité culturelle autant que le conformisme. La Presse l'a rencontrée alors qu'elle expose sa dernière oeuvre au Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce.

Née en Argentine mais ayant grandi au Mexique après que ses parents eurent fui la dictature sanglante du général Jorge Rafael Videla, en 1978, Maria Ezcurra est établie à Montréal depuis 2010. Elle avait 5 ans quand elle a changé de pays et son fils avait le même âge quand elle est arrivée au Québec. Autant dire que cette titulaire d'un doctorat en éducation artistique de Concordia, qui a enseigné dans plusieurs universités depuis 15 ans, a un intérêt pour les questions d'identité et les échanges culturels.

Fascinée par le sociopolitique, Maria Ezcurra a choisi la voie de l'art pour transmettre des idées et parler de mémoire, de genre, d'histoire, de culture, de norme sociale et de migration. Au Mexique, elle a travaillé sur la condition des femmes, loin d'être une sinécure. L'an dernier, 706 femmes ont été tuées au Mexique parce qu'elles étaient des femmes. «C'est un problème grave de violence», dit Maria Ezcurra.

Le vêtement qui parle

Sa sensibilité envers les femmes l'a conduite à utiliser des vêtements et d'autres textiles pour créer des oeuvres d'art. «Les vêtements permettent d'aborder différents thèmes, l'identité culturelle, la catégorie sociale, et de fournir bien des interprétations», dit-elle, soulignant combien le vêtement au Canada est nimbé d'un rôle de protection plus que le vecteur d'une image.