Le nu artistique en contexte montréalais

En cette ère de rectitude politique et de résurgence du conservatisme, voici une expo sur la représentation du modèle vivant fort bienvenue. Elle évoque le puritanisme et le pouvoir de l'Église qui ont, pendant fort longtemps, conduit à une censure artistique musclée au Québec.

La recherche de Jacques Des Rochers porte sur le travail de l'artiste et de son modèle en atelier. Elle permet de suivre l'évolution des pratiques grâce aux créations d'une trentaine d'artistes ayant travaillé dans la métropole. La plupart des 70 oeuvres exposées proviennent de dons et d'acquisitions récentes. L'expo croise les activités de l'ancienne école d'art de Montréal fondée en 1880 par l'Art Association of Montréal (AAM), aïeule du MBAM.

Académisme

Le musée possède une vingtaine de dessins académiques datant des débuts de cette école. Jacques Des Rochers en a sélectionné quelques exemplaires et les a rassemblés dans un espace où l'on retrouve des dessins créés à l'époque par des artistes montréalais ayant fréquenté des ateliers parisiens. Par exemple, William Brymner, professeur à l'école d'art de l'AAM pendant 35 ans. On admire son Nu féminin debout, de face, créé à Paris entre 1880 et 1890. Avec une femme prenant une pose sculpturale classique, une femme dont on peut apprécier tous les attributs, contrairement à ce qui était alors l'usage à Montréal.

On peut illustrer la différence d'approche par rapport au nu intégral avec deux oeuvres de Clarence Gagnon. L'une, Nu masculin debout, de face, est une sanguine d'un homme entièrement nu. Elle a été réalisée vers 1904 à l'Académie Julian de Paris. L'autre est un fusain de 1900-1901, intitulé Académie (Modèle masculin), et montre un homme debout, dans une posture un peu rigide, torse nu et... pourvu d'un pagne.