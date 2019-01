Écho au Centre Phi: sélection exceptionnelle

La sélection de 12 oeuvres présentée sous le titre Écho est sans aucun doute le meilleur menu du genre mis à l'affiche au Centre Phi, qui programme des films de réalité virtuelle depuis 2015. Consacrées principalement au domaine de l'univers, les oeuvres à la fois intéressantes et variées plairont à toute la famille (13 ans et plus). Dommage toutefois que la langue française ne soit pas encore totalement au rendez-vous. Voici nos six suggestions...

Spheres, Eliza McNitt, 2018, États-Unis-France, 43 min, en anglais seulement

Présenté dans une grande salle du Centre Phi sous la forme de trois chapitres d'un quart d'heure, Spheres nous immerge dans l'univers sidéral. Avec ses sons, ses vibrations et ses lumières. Il s'agit de l'expérience la plus captivante de cette sélection. On entre littéralement à l'intérieur des planètes en y plongeant la tête! En suspension dans l'espace, on suit l'évolution du Big Bang (narrée par Patti Smith) et on se retrouve en plein coeur d'une collision entre deux trous noirs générant une onde gravitationnelle. Impressionnant!

Space Explorers: Taking Flight, Félix Lajeunesse et Paul Raphaël, 2018, Canada, 20 min, en anglais seulement

Le studio québécois Félix et Paul a collaboré avec la NASA pour réaliser un documentaire sur l'exploration spatiale dont on peut apprécier ici une partie en réalité virtuelle. Entrevue avec des cosmonautes américains et russes, immersion dans leurs entraînements préparatoires, lancements de fusées à Cap Canaveral ou à Baïkonour, au Kazakhstan, images prises de la Station spatiale internationale. Les amateurs de cosmologie en auront plein les yeux. On en prendrait encore plus...

Pearl, Patrick Osborne, 2016, États-Unis, 6 min, en anglais seulement

Petit bijou de réalité virtuelle, Pearl est une animation qui raconte l'histoire d'un père et de sa fille, Sarah, sous l'angle de leurs pérégrinations à bord de leur voiture compacte, baptisée Pearl, et de leur amour commun de la musique. Les dessins sont splendides et la musique, entraînante. On suit autant l'évolution de l'automobile au cours des années que celle des relations entre un père et sa fille. Pearl est le premier film de réalité virtuelle nommé pour un Oscar.