Corps en tête au Musée des beaux-arts de Montréal

«C'est une très importante réinstallation sur 10 galeries de plusieurs milliers d'objets, dit Nathalie Bondil. Nous avons une approche interculturelle et non multiculturelle. On cherche vraiment à tisser des liens dans les deux sens plutôt qu'avec une approche de drapeaux. On veut décloisonner.»

«Cette exposition du British Museum a beaucoup voyagé et arrive pour la première fois en Amérique du Nord, souligne la directrice du musée. C'est une analyse de leur propre collection sur les plans symbolique, iconographique, social et scientifique.»

Cette présentation sera complétée par une présentation de pièces de 10 designers montréalais. L'exposition s'échelonnera sur six mois du 2 mars au 8 septembre 2019. Après Montréal, l'exposition Thierry Mugler s'envolera vers Rotterdam et Munich et, par la suite, fort probablement la France.

Le MBAM en 2019

Le modèle dans l'atelier, Montréal 1880-1950

29 janvier au 5 mai

«C'est un travail très nouveau au point de vue académique, explique la directrice du Musée, Nathalie Bondil. Les oeuvres présentées sont inédites en majorité et témoignent du processus de création en atelier.»

Thierry Mugler: Couturissime

2 mars au 8 septembre

«J'ai passé les deux dernières années à effectuer des recherches sur l'oeuvre de Mugler. On aura tous ses costumes de Macbeth à la Comédie-Française en 1985. Michel Lemieux créera des hologrammes qui accueilleront les visiteurs. On a obtenu des archives inédites pour l'exposition. On aura une section portant sur des vêtements pour David Bowie, Lady Gaga et Céline Dion», décrit le commissaire de l'expo, Thierry-Maxime Loriot.

Alanis Obomsawin: oeuvres gravées

21 mai au 25 août

«On connaît surtout Alanis comme chanteuse et cinéaste, mais elle a travaillé aussi avec l'eau-forte et l'aquatinte. Nous présenterons 25 gravures de cette grande dame qui a des talents multiples. C'est une première aussi», note Mme Bondil.

Omar Ba: vision partagée

28 mai au 3 novembre

«Cette présentation en collaboration avec le Power Plant de Toronto est la première exposition muséale de cet artiste sénégalais qui attire de plus en plus l'attention sur la scène internationale. Il présente une image positive de l'Afrique, mais aussi critique face aux dictateurs. Il créera une oeuvre in situ au musée», précise la co-commissaire Mary-Dailey Desmarais.

Momies égyptiennes

7 septembre au 2 février 2020

«Avec les nouvelles technologies, on peut voir sous les bandelettes des momies sans les toucher. L'exposition est le résultat des plus récentes recherches du British Museum. On présentera six momies. La nouveauté, c'est qu'on peut savoir maintenant comment les gens ont vécu et comment ils sont morts», explique Laura Vigo, conservatrice de l'art asiatique du MBAM.

Volte-face

17 décembre au 2 avril 2020

«C'est une collection de photographies importantes de Carol et David Appel comptant sur des artistes comme Cindy Sherman, Laurie Simmons et Rachel Harrison. Les deux premières ont utilisé la photo pour critiquer la représentation des femmes dans les médias de masse», rappelle la commissaire Mary-Dailey Desmarais.

Cultures du monde

2 novembre

La nouvelle aile des cultures du monde et du vivre-ensemble ouvrira le 2 novembre 2019 au quatrième étage du MBAM. Auparavant, le musée présentera, jusqu'au 2 juin, Connexions: notre diversité artistique dialogue avec nos collections. L'exposition comprend sept oeuvres commandées à des artistes canadiens émergents issus de la diversité.