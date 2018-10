 Un musée autochtone témoigne du lien entre Matisse et des peuples inuits 

Le lien peu connu entre ce grand artiste et les peuples inuits de la région arctique du XXe siècle est au coeur d'un spectacle qui s'ouvrira lundi au Heard Museum.

« C'est une histoire que je ne connaissais pas beaucoup jusqu'en 1998, année où je suis devenu ami avec un membre de la famille Matisse », a déclaré le directeur du musée, David Roche.

« Il a vraiment fallu plusieurs années pour tout absorber. Cela couvre des siècles, des cultures et des continents. »

Yua : Henri Matisse et Inner Arctic Spirit mettra en vedette les portraits du peuple inuit de Matisse, qui n'ont jamais été exposés aux États-Unis. Mais, l'artiste français, décédé en 1954, partagera la vedette avec les Autochtones de l'Alaska, qui l'ont influencé.

Les masques yupiks fabriqués par des Autochtones de l'Alaska, dont certains ont été recueillis par le gendre de Matisse pendant la Seconde Guerre mondiale, feront également partie de l'exposition.

« Nous avons de nombreuses premières historiques dans ce travail », a indiqué le conservateur du musée, Sean Mooney.

« Nous faisons en quelque sorte une exposition au sein d'une exposition en présentant, en parallèle, cette exposition de masques historiques yupiks et ce corpus historique propre à Matisse. »

Henri Matisse est plus largement considéré comme un pionnier du fauvisme - un style caractérisé par des couleurs vives et des coups de pinceau moins contrôlés. Dans les années 1940, il s'est intéressé aux cultures autochtones. Son gendre, Georges Duthuit, avait acquis une panoplie de masques et d'autres matériaux alors qu'il vivait à New York, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, a expliqué M. Mooney.

En 1946, Georges Duthuit est rentré en France avec sa collection.

M. Duthuit et la fille de Matisse, Marguerite, lui ont suggéré de réaliser trois illustrations d'un projet de livre sur les peuples de l'Arctique - il en a fait 50.

Selon M. Mooney, Matisse a examiné des masques en bois, des plumes et d'autres matériaux, ainsi que deux livres contenant des photographies d'hommes et de femmes inuits. Le musée aura plusieurs portraits en noir et blanc, y compris des dessins au fusain et des lithographies. Empreint de cette culture, Matisse a même commencé à se référer à n'importe quel portrait qu'il faisait comme à un masque.

« Il a créé d'un coup ce qu'il a appelé des masques », a déclaré un autre conservateur, Chuna McIntyre, qui fait partie de la communauté yupike. « Il a compris l'essence. C'est incroyable : un intérieur dépouillé, un intérieur silencieux, des créations personnelles. »

Histoire des masques

Les villageois racontaient traditionnellement des histoires avec les masques par le biais de chants ou de danses, en faisant un hommage au yua. Selon la culture yupik, yua signifie « esprit », mais peut aussi renvoyer à l'esprit à l'intérieur de créatures vivantes et d'objets inanimés, et aux liens les uns avec les autres.

« Tout ce qui existe dans cet univers a le potentiel de yua parce qu'il existe ici. C'est un vieux concept chez les Yupiks », a précisé M. McIntyre.

« Il y a toute une gravité. Yua, c'est dans un être, c'est dans une personne. »

Les Yupiks eskimos représentent l'une des 11 cultures distinctes des Autochtones de l'Alaska dans le sud-ouest de l'État, selon l'Alaska Native Heritage Center. Marge Nakak, une guide culturelle au centre, a indiqué que les masques étaient traditionnellement portés lors des festivals annuels entre villages autochtones lors d'un rassemblement appelé potlatch.

Historiquement, les masques étaient jetés après une cérémonie. Parfois, ils étaient brûlés ou laissés dans la toundra, a ajouté Mme Nakak.

Certaines cultures autochtones n'envisageraient pas d'exposer des objets de cérémonie tels que des masques, car ils les considéraient comme des êtres vivants non destinés à l'affichage. Les Yupiks, quant à eux, ont tendance à être plus transparents, a déclaré M. McIntyre. Il a dit que les masques ont toujours été destinés à être partagés lors d'une performance publique.

« Nous, les Yupiks, pensons aux collections de musée. Les musées sont les gardiens des trésors de nos civilisations. C'est important de le dire », a-t-il soutenu.

Au début du XXe siècle, les masques et les cultures autochtones en général ont conquis le coeur des commerçants et des collectionneurs intéressés par la préservation, a déclaré M. Mooney. Beaucoup de masques ont fini dans les musées.

George Gustav Heye, dont la vaste collection d'objets autochtones a façonné le Musée national des Indiens d'Amérique, a été l'un des chefs de file dans le transport d'objets à New York, où ils sont entrés dans l'orbite de l'intelligentsia française.

Les masques sont généralement créés en paires ou en groupes afin de représenter des relations symboliques, telles que l'homme et la femme, ou la nuit et le jour. Le spectacle impliquera donc la réunion de masques séparés depuis au moins un siècle, a déclaré le directeur du musée, M. Roche. Après la fermeture de l'exposition, le 3 février, des masques seront exposés en Alaska.

De la place pour un artiste blanc ?

Certaines personnes peuvent s'interroger sur le fait de donner de la place dans un musée autochtone à des artistes européens non autochtones. Mais, M. Roche a fait valoir que l'exposition jouissait d'un soutien immense en raison de sa dualité.

« The Heard a été un chef de file dans la présentation de l'art amérindien avec une grande sensibilité », a-t-il plaidé.

« Je pense qu'il est très important que nous travaillions de cette manière. Les histoires, pour être bien racontées, doivent souvent l'être sous plusieurs angles. »

Matisse attirera probablement des personnes qui n'iraient normalement pas au Heard et les exposera aux cultures autochtones de l'Alaska.

« C'est merveilleux, parce que la seule chose enseignée dans les 48 États contigus est que les Eskimos vivent dans des igloos. Point », a déclaré Mme Nakak, du Alaska Native Heritage Center.