La puissance de Cate Blanchett au Musée d'art contemporain

Les admirateurs de Cate Blanchett et les amateurs d'histoire de l'art et de politique ont rendez-vous, dès demain, au Musée d'art contemporain de Montréal (MAC), avec l'installation Manifesto réalisée par l'artiste allemand Julian Rosefeldt. Un hommage aux grands manifestes artistiques et une solide performance de l'actrice australienne.

Créée en 2015, Manifesto est une oeuvre de Julian Rosefeldt qui s'est «amusé» à décortiquer une cinquantaine de manifestes artistiques des XIXe et XXe siècles, puis à en associer des passages, pour en extraire la substance et la confronter au temps présent.

Le vidéaste et cinéaste allemand a tourné dans la région de Berlin 12 courts métrages de 10 minutes dans lesquels Cate Blanchett interprète une journaliste de la télé, une marionnettiste, une chorégraphe, une veuve, un sans-abri ou encore une mère de famille.

Pour chaque film, le personnage et le thème scénique ont été choisis pour être en résonance avec les textes des manifestes qu'elle déclame (en anglais, bien sûr). Ces textes ont des liens entre eux puisque Julian Rosefeldt a regroupé ses extraits de manifestes par affinités. Ainsi, les films abordent 12 courants de l'histoire de l'art et des idées: surréalisme, futurisme, situationnisme, dadaïsme, vorticisme, suprématisme, stridentisme, Fluxus, pop art, minimalisme, architecture et cinéma.

En replongeant dans ces textes à vocation révolutionnaire (dans la mesure où ils sont des appels au changement), Rosefeldt parvient à suggérer un portrait du monde actuel et remet en question l'évolution politique et artistique du monde. Il le fait en usant d'une gymnastique de haut vol, les images et les mots nous guidant vers diverses réflexions et interprétations.

Situationnisme

C'est le cas avec le premier film, Situationnisme, où Cate Blanchett joue un sans-abri qui erre dans un décor de misère et de destruction tandis que les mots du Manifeste blanc de Lucio Fontana nous viennent aux oreilles. Alors que la planète hésite à prendre des mesures fermes pour éviter un drame environnemental et biologique, il est curieux d'entendre les constats de Fontana en 1946: «L'humanité traverse actuellement la crise la plus profonde de son histoire. Le vieux monde se meurt; un monde nouveau est en train de naître. La civilisation capitaliste, qui a dominé la vie économique, politique et culturelle des continents, est dans un processus de décomposition.»