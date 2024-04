Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Tout le monde aime (encore) Beyoncé

Ce printemps, tout le monde est fou d’amour, ou plutôt Crazy in Love, pour Beyoncé. Non seulement les critiques et l’industrie du disque (elle a reçu un prix hommage aux iHeartRadio Music Awards), mais également les auteurs des chansons qu’elle reprend sur Cowboy Carter, son nouvel album. Après avoir reçu le sceau d’approbation de Dolly Parton pour Jolene, l’ex-leader de Destiny’s Child a récolté les éloges de Paul McCartney pour BlackbIIrd, sa relecture rebaptisée du célèbre Blackbird des Beatles. Sur Instagram, l’ancien Fab Four a indiqué qu’il était « très heureux » du résultat. Selon McCartney, la version de Beyoncé « renforce le message » de défense des droits civiques qui l’avait initialement poussé à écrire la chanson. « J’avais été choqué de voir, au début des années 1960, des images des jeunes filles noires qu’on empêchait d’aller à l’école, a écrit l’artiste britannique. Je n’arrive pas à croire qu’aujourd’hui, ce genre de choses continuent d’arriver. »

Dommage

Au tour de Blonde et légale

PHOTO BY SAM EMERSON, CINÉMA AMÉRICAIN Reese Witherspoon dans Legally Blonde 2 : Red, White & Blonde, en 2003

Hollywood aime visiblement transformer de vieux films en séries télé. Après avoir offert une version revue et corrigée de Mr. & Mrs. Smith cet hiver (un drame d’action en huit épisodes inspiré de la superproduction de 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie), la plateforme Prime Video a confirmé qu’elle préparait une série basée sur Legally Blonde (en français, Blonde et légale), évidemment produite par Reese Witherspoon, la star des longs métrages originaux. Cette annonce survient après l’arrivée sur Disney+ d’une panoplie de séries dérivées de Star Wars, One Day sur Prime Video, True Lies à CBS et autres Chucky sur Syfy, mais surtout, alors qu’atterrit sur Netflix Ripley, 25 ans après la sortie en salle du Talented Mr. Ripley avec Matt Damon et compagnie. Pour être honnête, ce recyclage croisé nous lasse. Manque-t-on à ce point d’imagination ?

La citation

Shakira égratigne Barbie

PHOTO GIORGIO VIERA, AGENCE FRANCE-PRESSE Shakira

Mes fils ont absolument détesté [Barbie]. Ils ont trouvé ça castrateur. Et je suis d’accord, dans une certaine mesure. Shakira, qui n’a pas mâché ses mots pour donner son appréciation du film Barbie, en entrevue au magazine Allure. La chanteuse a poursuivi en déclarant qu’elle « aime la culture pop quand elle tente de donner du pouvoir aux femmes sans enlever aux hommes leur possibilité d’être des hommes ».

La vidéo

Coupé au montage

TVA a récemment dévoilé la bande-annonce des nouveaux épisodes de l’émission Si on s’aimait encore, qui reviendra en ondes dans quelques semaines. D’une durée de 1 minute et 34 secondes, le montage montre beaucoup d’extraits des couples participants et quelques interventions de Louise Sigouin, mais aucune image de Guillaume Lemay-Thivierge et d’Émily Bégin. Même leurs noms sont absents du communiqué envoyé aux médias, conséquence directe du récent scandale impliquant l’acteur, qui a publié, en mars dernier sur Instagram, une vidéo dans laquelle il prenait dans ses bras un arbre, sur lequel était gravé le mot qui commence par N en anglais. Contrairement aux apparences, TVA nous confirme par courriel que Guillaume Lemay-Thivierge apparaîtra bel et bien dans cette deuxième saison du docuréalité amoureux, qui semble par ailleurs prometteuse. Outre une Louise émotive, la bande-annonce nous permet d’entendre quelques perles en provenance des candidats, dont « Mange d’la marde ! », « Sa meilleure amie, j’ai couché avec elle malheureusement », « J’ai une crampe à prostate » et « J’pus capable, j’men vas me masturber ».

On veut votre avis

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Daniel (Bruno Marcil) et Isabelle (Geneviève Schmidt) dans STAT

Plus que deux semaines avant les finales de STAT et d’Indéfendable. Vous pensez savoir comment l’une ou l’autre va terminer sa saison ? Envoyez-nous vos théories ! Une fois l’ultime épisode diffusé, nous allons pouvoir vérifier si vous étiez près, loin ou complètement dans le champ !

Séparés à la naissance

Les choses vont beaucoup mieux pour l’un que pour l’autre, mais selon notre lectrice Patricia DaPozzo, l’acteur Lucien Ratio qui tient le rôle du facteur Jérémie Martel dans Indéfendable, ressemble beaucoup à l’auteur David Goudreault, qui promène son nouveau spectacle, En marge du texte, un peu partout au Québec. On peut certainement voir un air de famille, ne serait-ce que capillaire.