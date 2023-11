On sort de nos chaumières pour profiter de ces idées de sorties qui en mettent plein la vue.

La Presse

Retour du patin sur l’esplanade Tranquille ! La plus grande patinoire réfrigérée extérieure en ville, avec ses 1500 mètres carrés de glace, est prête à accueillir les visiteurs, avec plusieurs animations au menu. Entre autres, soulignons le retour en soirée de la vidéoprojection sur glace Au bord du lac Tranquille, de Mirari et Normal studio (18 h 30 et 20 h 30 du dimanche au jeudi, 18 h 30 le vendredi et le samedi), puis, plus tard dans la saison, des Midis classiques les mercredis et de la Fièvre du disco les samedis. Programmation détaillée à venir. Entrée gratuite. Patins en location sur place. Annulé en cas de pluie ou de temps trop clément (plus de 10 degrés). Silvia Galipeau, La Presse Consultez la page de l’évènement

Michel Marc Bouchard au Cabaret Accents Queers PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Michel Marc Bouchard Le dramaturge Michel Marc Bouchard, le journaliste et auteur Samuel Larochelle, l’humoriste Anne-Sarah Charbonneau de même que l’écrivaine Marie Darsigny font partie des artistes qui se succéderont au micro du Cabaret Accents Queers. Mélange de chroniques intimes, d’humour, d’opinions, de poésie, de slams, de chansons et d’extraits de livres, le spectacle, qui en est à sa sixième édition, met en lumière les enjeux queers en plus de présenter des personnages issus de la diversité sexuelle et de la pluralité de genres. La soirée sera suivie d’une fête lors de laquelle Barbada sera derrière les tables tournantes. Ce vendredi, à 19 h, à l’Usine C Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de l’Usine C

Nzinga au Théâtre d’Aujourd’hui PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION La comédienne Tatiana Zinga Botao L’auteure et comédienne Tatiana Zinga Botao revisite ses origines congolaises dans cette pièce autobiographique où il sera notamment question de la reine Nzinga, monarque africaine symbolisant la résistance contre les pays colonisateurs, dont le Portugal, qui a régné sur ce territoire au cours du XVIIe siècle. Une pièce défendue avec fougue et intelligence par l’auteure et interprète qui partage son patronyme avec cette reine guerrière, source d’inspiration dans son propre parcours. Jusqu’au 25 novembre au Théâtre d’Aujourd’hui Jean Siag, La Presse Lisez notre critique de Nzinga

Festival Mundial Montréal PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK MUNDIAL MONTRÉAL Avis aux amateurs de musique du monde : il reste deux jours pour profiter du festival Mundial Montréal. Des artistes comme Zar Electrik, Lara Klaus, Andy Rubal & Son del Sun et Mari Kalkun se produiront lors de vitrines culturelles présentées dans différentes salles. Le festival se clôturera vendredi soir avec une performance de Tina Leon, Ramon Chicharron, Zale Seck et Papagroove au Bar Le Ritz. Léa Carrier, La Presse Consultez la programmation

Henriette Valium sans ordonnance à Repentigny PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Une planche signée Henriette Valium Le Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny présente une exposition consacrée à l’artiste pluridisciplinaire et « pape » de la bédé underground Henriette Valium (Patrick Henley), mort il y a deux ans. On y retrouve plus de 150 œuvres récentes et inédites de l’artiste. Commissariée par Silvia Gerome, dernière compagne de l’artiste, l’exposition Henriette Valium sans ordonnance survole l’ensemble de la carrière de l’artiste. « Présentée sous forme chronologique et thématique, elle offre un portrait des plus complets de sa création, avec des œuvres puisées dans la collection appartenant à la succession, de même que celles appartenant à des collectionneurs privés. » Jusqu’au 28 janvier 2024 Jean Siag, La Presse Consultez la page de l’expo