(Los Angeles) L’année dernière, Dolly Parton a été intronisée au Temple de la renommée du rock and roll, contre son gré. Et la voilà, un an plus tard, qui présente son premier album rock.

Maria Sherman Associated Press

Parton lancera vendredi son nouvel opus, qui porte un titre approprié : Rockstar.

En 2022, Parton disait qu’elle ne croyait pas avoir « mérité » le droit d’être nommée, mais le temple l’a quand même intronisée.

« Je ne pensais tout simplement pas avoir fait assez dans le monde du rock pour être considérée, pour être admise au Temple de la renommée du rock and roll, alors qu’il y avait tant de grands artistes rock qui n’y sont même pas », a affirmé Parton à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique.

« Ils allaient me mettre de toute façon, alors je l’ai simplement accepté avec grâce. Mais je me suis dit : “Eh bien, je vais devoir gagner mon pain” », a-t-elle ajouté.

Elle a commencé par reprendre certains de ses classiques du rock and roll préférés. Certains morceaux présentent les artistes originaux : Every Breath You Take avec Sting, Baby, I Love Your Way avec Peter Frampton, Heart of Glass avec Debbie Harry et Heartbreaker avec Pat Benatar. Certaines sont des collaborations créatives : (I Can’t Get No) Satisfaction avec Pink et Brandi Carlile, Night Moves avec Chris Stapleton et Stairway to Heaven avec Lizzo à la flûte.

Elle voulait aussi chanter avec Mick Jagger et Lionel Richie, mais leur calendrier ne le permettait pas.

Elle a cependant réussi à réunir les Beatles – enfin, presque. Bien avant la sortie de la nouvelle chanson du groupe, Now and Then, Parton avait demandé à Paul McCartney s’il chanterait sur une reprise de Let It Be.

« Il a dit : “Oui, je serais heureux d’y jouer aussi, si tu veux”, et j’ai pensé : “Oh, mon Dieu, je suis morte et je suis allée au paradis” », a-t-elle raconté.

Puis Ringo Starr a remplacé la batterie qu’ils avaient enregistrée sur le morceau.

Rockstar propose également neuf chansons originales. Certaines ont été déterrées – My Blue Tears, par exemple, a été écrite lorsque Parton était avec The Porter Wagoner Show à la fin des années 1960 et au début des années 70, et I Dreamed About Elvis a été écrite sur deux décennies.

Pour l’instant, Parton dit que Rockstar est son premier et dernier album rock. Elle adapte actuellement l’histoire de sa vie dans une comédie musicale à Broadway et souhaite explorer d’autres genres.

« J’aimerais faire un album R & B, a-t-elle souligné. Et le blues. J’adorerais faire un album de blues. Alors, qui sait ? Il y a toutes sortes de choses à faire. »