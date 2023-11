Le mois de novembre est déjà bien entamé et on embrasse le froid et la grisaille avec ces idées de sorties.

La Presse

Le père Noël est une ordure Le grand classique du théâtre et du cinéma français revit sur scène dans une version toute québécoise. Pierre et Thérèse, deux bénévoles de SOS Détresse Amitié, passent une soirée de Noël des plus mouvementées avec la visite de personnages pour le moins saugrenus. Pour porter cette comédie politiquement incorrecte et hautement absurde, le metteur en scène André Robitaille a fait appel à une solide distribution sur laquelle brillent Josée Deschênes, Brigitte Lafleur et Claude Prégent. Pour rire malgré la grisaille ambiante. Au Théâtre St-Denis du 9 au 18 novembre. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du Théâtre St-Denis

Bach à l’honneur PHOTO TODD ROSENBERG, FOURNIE PAR LE FESTIVAL Alisa Weilerstein Dans le cadre du festival Bach Montréal, la violoncelliste Alisa Weilerstein présentera en concert Fragments, projet artistique immersif qui réunit les 36 mouvements des suites pour violoncelle de Bach avec 27 œuvres originales. Pour l’occasion, la musicienne sera accompagnée de l’Orchestre symphonique de Montréal. Une trentaine de concerts, dont certains gratuits, sont offerts pendant toute la durée du festival, qui se tient du 10 novembre au 3 décembre. Fragments, le 10 novembre, à 19 h, à la Maison symphonique Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du festival

Le Grinch PHOTO DAVID DEE DELGADO, ARCHIVES REUTERS Quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance de Noël qu’un ciné-concert du film Le Grinch ? Pour la première fois au pays, une représentation symphonique du classique du temps des Fêtes sera présentée le 10 décembre, au Théâtre St-Denis. C’est l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, sous la direction du chef d’orchestre canadien Adam Johnson, qui interprétera la trame musicale du film, projeté sur grand écran. Les billets sont en vente. Léa Carrier, La Presse Consultez la page du spectacle