La mi-octobre est déjà arrivée. Voilà qu’il faut en profiter pour faire un plein culturel. Voici quelques suggestions.

La Presse

Pour la suite du monde sur scène Quiconque a vu le très beau film de cinéma direct Pour la suite du monde de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière en est resté à jamais marqué. La bande du Théâtre La Trâlée s’est inspirée de ce chef-d’œuvre pour sa plus récente production, débordante d’inventivité. Sur la scène du Théâtre La Bordée de Québec : jeux d’ombres, théâtre d’objets, projections d’extraits du film et diffusion d’images inédites. L’histoire des habitants de L’Isle-aux-Coudres et de leur traditionnelle pêche aux marsouins constitue une riche matière théâtrale. Ce spectacle très poignant mis en scène par Lorraine Côté en est la preuve. Jusqu’au 14 octobre Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du spectacle

Théâtre jeunesse en plein air PHOTO DENIS MARTIN, FOURNIE PAR LA MARCHE DU CRABE Scène de la pièce Victor de la compagnie La marche du crabe Le passage de l’enfance à l’adolescence est au cœur de la pièce Victor, présentée en première ce dimanche. Cette création de la compagnie La marche du crabe suit un jeune garçon la veille de son entrée au secondaire. Le héros est divisé entre la peur de la nouveauté et l’excitation liée à cette occasion de devenir quelqu’un d’autre. Écrite et mise en scène par Simon Fournier, cette œuvre, suite de la pièce pour enfants Amarelinha, parle d’identité, de deuil et de courage. Destinée aux jeunes de 10 à 13 ans, elle sera jouée en plein air, à l’Île aux volcans, à l’angle des rues De Drucourt et Marquette, à Montréal, ce dimanche à 10 h 30. L’entrée est gratuite. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la compagnie

Dominique Fils-Aimé au TNM PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dominique Fils-Aimé Dominique Fils-Aimé fera sa rentrée montréalaise les 17 et 18 octobre au TNM, entourée de cinq musiciens. L’autrice-compositrice-interprète, qui vient de lancer Our Roots Run Deep, son quatrième album, est déjà convaincante sur disque. Mais c’est sur scène que son univers aux différentes teintes de soul prend toute sa dimension, souvent beaucoup plus jazz, toujours enveloppé de sa voix feutrée et chaleureuse. L’ambiance élégante du TNM devrait bien la servir pour une soirée toute en nuances et en puissance. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site du TNM