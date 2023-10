Serge Thériault et Claude Meunier sont réunis dans une scène de La petite vie.

Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle de la semaine

Le moment fort

Serge Thériault apparaît pendant 35 petites secondes dans l’ultime scène du dernier des six nouveaux épisodes de La petite vie, qui sont débarqués sur l’Extra d’ICI Tou.tv mardi. Bien qu’il s’agisse d’une scène comique, cette demi-minute en émouvra plus d’un, surtout ceux qui ont regardé le documentaire Dehors Serge dehors. Sorti en 2021, ce film de Martin Fournier et de Pier-Luc Latulippe brossait le portrait d’un comédien souffrant d’une grave dépression, qui refusait systématiquement de quitter son domicile. Voilà pourquoi l’apercevoir aux côtés de Ti-Mé (Claude Meunier), sous le bonnet de Jacqueline, alias Moman, est aussi bouleversant.

Hommage : Taylor Swift, héroïne des Chiefs

PHOTO DENNY MEDLEY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS Taylor Swift aux côtés de la mère de Travis Kelce à l’Arrowhead Stadium, en septembre dernier

On est déjà fatigué d’en entendre parler, mais force est d’admettre que l’idylle entre Taylor Swift et Travis Kelce fouette l’intérêt des téléspectateurs pour le football. Diffusée dimanche soir à NBC, la rencontre opposant les Chiefs aux Jets (entrecoupée de nombreuses images de la chanteuse dans les gradins) a rallié 27 millions d’Américains, le plus large auditoire dominical depuis le Super Bowl en février dernier. La firme Nielsen a également observé une hausse de 53 % dans le segment des téléspectatrices adolescentes.

Dommage : Quand Drew Barrymore crache en l’air…

PHOTO CHARLES SYKES, ARCHIVES INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Drew Barrymore en 2019

Mauvaise nouvelle pour Drew Barrymore : trois scénaristes ont décliné l’offre de retourner travailler sur son talk-show quotidien, qui doit reprendre l’antenne le 16 octobre à CBS. On se rappellera qu’en pleine grève des scénaristes, en septembre dernier, l’animatrice et comédienne avait annoncé le retour en ondes de son émission, sans auteurs, avant de changer d’idée devant la horde de critiques. Le conflit de travail impliquant les scénaristes américains étant résolu, on se doute que certains auteurs ont gardé en mémoire ce sombre épisode.

En photo

PHOTO JOHANNA GERON, REUTERS Pamela Anderson au défilé de Vivienne Westwood à la Fashion Week de Paris

La Semaine de mode de Paris (communément appelée « la Fashion Week de Paris » en France) s’est terminée mardi. Bien que l’évènement rassemblait plusieurs grands designers et stars de premier plan, dont Penélope Cruz, Zendaya, Robert Downey Jr. et Cate Blanchett, les photos que tout le monde s’arrachait étaient celles de Pamela Anderson. Pourquoi ? Parce que l’ex-star d’Alerte à Malibu a assisté aux défilés de mode haute couture sans maquillage. Arrêtez tout. SANS MAQUILLAGE. La décision de l’actrice a causé une commotion. Jamie Lee Curtis a parlé d’un « geste courageux » et d’un « acte de rébellion ». Rien de moins.

La citation

Je devrais le préciser : les auteurs ne sont pas encore tous de retour. Jimmy Fallon, après une blague ratée. À l’instar d’autres talk-shows, le Tonight Show a repris l’antenne lundi après une pause forcée de cinq mois en raison du conflit de travail des scénaristes américains.

Le beau malaise

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Julie à Si on s’aimait

On apprécie l’abandon des participants à l’émission Si on s’aimait. Sans leur courage d’être eux-mêmes à 100 %, la docuréalité amoureuse de TVA serait beaucoup moins intéressante. Cette semaine, Julie a repoussé les limites du naturel avec Alexandre. Lors d’une discussion somme toute innocente à propos « des choses qui l’irritent », la technicienne en garderie a prononcé – deux fois plutôt qu’une – une expression qu’on n’avait jamais entendue auparavant (et qu’on espère ne jamais réentendre) : « Tu vas lui donner mal à noune. » Signification : « Tu vas l’irriter. » Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge ont bien résumé notre réaction devant la scène : les yeux écarquillés, la bouche ouverte.

Séparés à la naissance

PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE Keanu Reeves

PHOTO SERGE GAUVIN, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Éric Bruneau

Appel à tous

Deux personnalités se ressemblent tellement qu’elles vous semblent avoir été « séparées à la naissance » ? Soumettez-nous leurs photos pour le retour de cette rubrique.