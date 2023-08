La mi-août est à nos portes. Et les événements culturels foisonnent. Voici quelques idées pour faire le plein.

Metallica deux fois au Stade

Une visite de Metallica, ce n’est jamais banal. Cette fois-ci, c’est carrément événementiel : les géants du heavy metal se produiront deux fois à Montréal — vendredi et dimanche — et promettent d’offrir des programmes complètement différents chaque soir. Où ça ? Dans le plus gros amphithéâtre en ville, là où presque personne n’ose ériger une scène et là où Metallica a connu l’une de ses pires soirées en carrière il y a 31 ans : au Stade olympique. On ne sait pas si le son sera à la hauteur de ce groupe de légende, mais on ne voudrait pas manquer ça. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez la page de l’événement

Présence autochtone se poursuit

PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL Laura Niquay, sur scène à Québec, en septembre 2022 Le festival Présence autochtone se poursuit tout au long du week-end avec, entre autres une programmation musicale relevée. En plus de la projection du documentaire Chasseuse de son, par et sur la chanteuse de gorge inuite Tanya Tagaq ( jeudi, 18 h, à la Grande Bibliothèque ), il sera notamment possible d’entendre Soleil Launière ( jeudi, 20 h 30, à la place des Festivals ), Joseph Sarenhes ( vendredi, même heure, même endroit ) et aussi Laura Niquay ( dimanche, même heure, même endroit ). D’autres activités, comme l’initiation à la cuisine abénakise, à la littérature ou aux instruments autochtones, ont aussi lieu tout au long de chacune des journées. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site de Présence autochtone

L’Orient s’invite dans le Vieux-Port de Montréal

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL ORIENTALYS La troupe de danse Ethereal Tribal Consacré à la culture orientale et occidentale, le festival Orientalys se tiendra du 10 au 13 août dans le Vieux-Port de Montréal. Des artistes venant notamment d’Iran, d’Afghanistan, de Chine et du Japon se produiront tous les soirs. Pour les enfants, des ateliers gratuits de broderie, de danse, de percussions, d’arts martiaux, de calligraphie et de langues seront aussi offerts dans le cadre des festivités. Léa Carrier, La Presse Consultez le site de l’événement

Sous les ponts de Paris avec l’Orchestre symphonique de Québec PHOTO FRANÇOIS BERTHIER, FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOMAINE FORGET DE CHARLEVOIX Florie Valiquette Le Festival international du Domaine Forget de Charlevoix, qui bat son plein depuis deux mois, propose, samedi en fin d’après-midi, le spectacle Sous les ponts de Paris avec l’Orchestre symphonique de Québec. La jeune artiste soprano québécoise Florie Valiquette participera au rendez-vous musical, qui réunira des compositeurs connus et d’autres moins connus comme André Grétry et Étienne Nicolas Méhullequel. Mathieu Lussier dirigera le concert 100 % francophone. Le lendemain, à 15 h, Laura Anglade chantera Jerome Kern avec l’Orchestre national de jazz de Montréal et Jean-Nicolas Trottier. Marc-André Lemieux, La Presse Consultez le site du festival

Les Zones musicales à Laval PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Salomé Leclerc Les Zones musicales se poursuivent tout le week-end à Laval. Le public est invité à venir voir ses spectacles extérieurs gratuits répartis dans huit zones à la grandeur du territoire lavallois. Cette 8e édition en offre encore pour tous les goûts musicaux, avec entre autres le pop-jazz franco de la chanteuse Diane Tell ( au Centre de la nature, samedi 12 ) ; le flamenco de Mirada Flamenca ( Zone Vieux-Sainte-Dorothée, le 11 août ) ; le folk alternatif de Salomé Leclerc ( Centre de la nature, le 11 ) ; et le folk innu pop de Shauit ( Zone Berge aux Quatre-Vents, jeudi 10 août ). Luc Boulanger, La Presse Consultez la programmation

Éclats aux Fééries de Charlevoix

PHOTO MARIE SOLEIL CLOUTIER FOURNIE PAR LES FÉÉRIES DE CHARLEVOIX Éclats est une création du collectif Les 7 doigts de la main est présenté sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, transformé en grande fête foraine.

Le spectacle cirque sous chapiteau des Fééries de Charlevoix, la nouvelle activité nocturne à La Malbaie, débute ce jeudi et sera à l’affiche jusqu’au 2 octobre. L’organisation des Fééries de Charlevoix annonce que 10 000 billets ont déjà trouvé preneurs. Éclats est une création du collectif Les 7 doigts de la main est présenté sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, transformé en grande fête foraine ! « Le spectacle propose une expérience de cabaret unique où il sera possible d’admirer le talent des nombreux artistes québécois ayant fait leurs preuves à l’international », indique le communiqué de presse. Luc Boulanger, La Presse Consultez le site de l’Hôtel-Casino de Charlevoix

Au cinéma : Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem et Les hommes de ma mère

Il y a longtemps que nous n’avions pas entendu parler de Raphael, Leonardo, Michelangelo et Donatello. Jeff Rowe et Kyler Spears ( The Mitchells vs the Machines ) proposent un film pour adolescents, où les quatre tortues veulent jouer au héros afin de se faire accepter par les New-Yorkais. Mettant en vedette Nicolas Cantu (Leonardo), Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. ( Michelangelo ) et Brady Noon ( Raphael ), Jackie Chan ( Splinter ), Paul Rudd ( Mondo Gecko ), Maya Rudolph ( Cynthia Ultrom ) Ice Cube ( Superfly ) ainsi qu’Ayo Edebiri ( April O’Neil ). « Plutôt que les couleurs vives, les images épurées et les traits définis de la majorité des films d’animation, la palette est plus sombre et le style, texturé et saturé. On pourrait le comparer aux gribouillages d’un ado dans un cahier de notes. Les thèmes de l’affirmation, de l’adhésion et du passage à l’âge adulte devraient aussi résonner davantage chez les plus vieux », nous dit le journaliste Pascal LeBlanc dans sa critique publiée le 2 août. Lisez la critique de notre journaliste Consultez l’horaire cinéma

