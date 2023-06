Au grand plaisir de nombreux fans, Kim Cattrall reprendra son rôle de Samantha Jones dans la suite de Sex and The City.

Oubliez le retour d’Aidan, c’est la présence de Samantha Jones, la plus célèbre relationniste du petit écran, qui fait maintenant jaser. Elle fera une brève apparition dans le dernier épisode de la deuxième saison de And Just Like That…

Dans la première saison, on a pu voir Carrie (Sarah Jessica Parker) échanger des textos avec Samantha, qui vit désormais à Londres. Dans le dernier épisode, les deux femmes planifiaient finalement de se voir afin de se réconcilier. Selon le Variety, les deux grandes amies réussiront cette fois-ci à se parler… au téléphone. La scène a été filmée en mars.

Par le passé, Kim Cattrall avait mentionné à de nombreuses reprises qu’elle ne voulait pas reprendre son rôle, notamment en raison de tensions avec Sarah Jessica Parker. Les deux premiers épisodes de And Just Like That… seront déposés sur Crave le 22 juin.