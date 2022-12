Apple TV+

Little America présente les États-Unis à travers ses immigrés

(New York) Huit épisodes, et autant de fragments des États-Unis à travers des portraits d’immigrés : la série Little America revient sur Apple TV+ vendredi pour sa seconde saison, avec la volonté d’interroger le « rêve américain », explique à l’AFP l’une de ses créatrices et productrices, Sian Heder.