Concert de Rufus et Martha Wainwright

Noël selon les Wainwright-McGarrigle

L’arrivée de décembre annonce le retour du traditionnel spectacle de Noël organisé par Rufus et Martha Wainwright. Le concert Étoiles et toi réunira ce samedi la famille Wainwright-McGarrigle et plusieurs artistes invités, dont Hubert Lenoir, Klô Pelgag et Isabelle Boulay. La Presse s’est entretenue avec Rufus Wainwright.