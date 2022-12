Le Théâtre Duceppe et le Groupe Juste pour rire offriront des résidences en écriture humoristique dans le but de créer des pièces qu’ils coproduiront et que Juste pour rire diffusera ici et à l’étranger, a appris La Presse.

Les codirecteurs artistiques chez Duceppe, David Laurin et Jean-Simon Traversy, offrent des résidences d’écriture depuis qu’ils ont pris la barre du théâtre de la Place des Arts en 2017. Mais ils se sont rendu compte que les bonnes comédies québécoises ne sont pas faciles à trouver.

Showtime, actuellement à l’affiche, a été écrite à la suite d’une demande de Duceppe au Projet Bocal. « On en veut plus, notre public en veut plus, nous dit David Laurin, mais on sent que les auteurs sont freinés dans leur élan, soit parce que les comédies ont mauvaise presse, soit parce que les subventionneurs sont plus réticents à les financer. »

Mama, de Nathalie Doummar, présentée en septembre dernier, découle aussi d’une résidence d’écriture. Ce sera d’ailleurs la première pièce à bénéficier du partenariat avec Juste pour rire, qui la diffusera l’été prochain, chez Duceppe, et qui tentera de la présenter dans le circuit des festivals.

Juste pour rire, qui produit des comédies ou comédies musicales, achète la plupart du temps des licences de productions existantes – qui ont fait leurs preuves. Le groupe souhaite maintenant prendre le risque de produire des créations québécoises, qu’il pourra ensuite exporter.

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR DUCEPPE La pièce Mama sera présentée chez Duceppe l’été prochain.

« Mama est une pièce universelle, c’est du pur génie, dit Patrick Rozon, directeur des contenus francophones à Juste pour rire. On veut proposer des créations comme celle-là sur le marché international. Le talent québécois est incroyable et on a un bon réseau de promoteurs, de producteurs, d’agents d’artistes. Donc le timing est bon. »

Juste pour rire a déjà entamé des démarches pour présenter la pièce en Europe et aux États-Unis, dans un premier temps.

En clair, chaque année, Juste pour rire et Duceppe feront un appel de candidatures et choisiront un auteur pour faire une résidence en écriture humoristique. Tout l’aspect écriture et direction artistique sera assuré par Duceppe, tandis que Juste pour rire s’occupera de la promotion et de la diffusion de la pièce qui sera créée.

Le partenariat entre Juste pour rire et Duceppe permettra également de partager certaines « façons de faire ». « Par exemple, en humour, il y a des périodes de rodage durant lesquelles les artistes peaufinent leur travail, explique David Laurin. Rien ne nous empêche, au théâtre, de faire appel à une centaine de nos abonnés et de leur présenter notre pièce "en rodage", puis de faire des ajustements avant la diffusion. On l’a fait avec Gaz Bar Blues, qui ouvrira la saison d’hiver, et ç’a été très utile, parce qu’on veut que ça marche ! »

Étoile pour Juste pour rire

Par ailleurs, Juste pour rire aura son étoile sur la Canada’s Walk of Fame à Toronto, l’allée qui rend hommage aux Canadiens dans divers domaines – pas seulement dans celui des arts comme à Hollywood – pour leur impact positif sur la culture et la société canadiennes.

Le Groupe Juste pour rire est le premier festival à y être admis et seulement la deuxième entreprise québécoise à être intronisée par l’organisme canadien après le Cirque du Soleil (en 2002).

PHOTO SARKA VANCUROVA, ARCHIVES LA PRESSE Bruce Hills, président de Just For Laughs, et Charles Décarie, président-directeur général du Groupe Juste pour rire

Un peu plus de 25 personnalités québécoises ont leur étoile à Toronto – de Céline Dion à Robert Lepage, en passant par Maurice Richard, Denys Arcand, Leonard Cohen, Jacques Villeneuve, Pierre Cossette, Jean Paul Riopelle, Ginette Reno et Louise Arbour, entre autres.

L’étoile – qui sera coulée dans le béton au printemps – sera dévoilée samedi lors d’un gala, en même temps que celles des trois autres candidats honorés cette année : la femme d’affaires et philanthrope Heather Reisman, la chanteuse R&B Deborah Cox et le regretté joueur de hockey et de football Lionel Conacher.

« Ça confirme le rôle d’influence que joue le Festival Juste pour rire dans le secteur du divertissement, mais aussi le rôle d’épicentre du festival de Montréal, qui nous a permis de rayonner au Canada, à Toronto et à Vancouver notamment, mais aussi ailleurs dans le monde, a réagi Charles Décarie, PDG de Juste pour rire, qui sera présent en compagnie du président de Just for Laughs, Bruce Hills. De plus en plus d’organismes veulent s’associer à nous. »