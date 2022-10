À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, La Presse alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Dépeindre Riopelle

Le journaliste et animateur Stéphane Leclair est parti sur les traces du peintre Jean Paul Riopelle, qui aurait fêté ses 100 ans l’an prochain. Et quand on dit qu’il a suivi ses traces, ce n’est pas une exagération. Pour enregistrer sa balado, le journaliste s’est rendu sur les lieux mêmes où a vécu le peintre : de Montréal, là où il a grandi pendant la Grande Noirceur, à la France, où il a passé 25 ans, en passant par le Nunavik puis l’île aux Oies, où il a fini sa vie. Au fil de ces pérégrinations, on rencontre en filigrane des gens qui ont connu ou admiré Riopelle : sa dernière compagne, Huguette Vachon, sa fille Yseult, le peintre Marc Séguin… On sent la passion de Stéphane Leclair pour son sujet, passion qu’il réussit à nous transmettre avec brio au fil des sept épisodes que compte cette balado d’OHdio.

Sur ma boîte vocale

Cinq femmes de tête, une boîte vocale. Tel est le concept de cette balado présentée sur la plateforme de diffusion de Radio-Canada OHdio, depuis début septembre. Dans chaque épisode, des fans, des proches, des amis ou d’anciens collègues laissent des messages à cinq femmes qui ont marqué le showbiz québécois : Julie Snyder, Mariana Mazza, Mitsou Gélinas, Anne Dorval et Chantal Machabée. Au-delà des réactions que ces messages suscitent — parfois drôles, souvent touchantes —, on en apprend beaucoup sur la carrière et la vie de chacune. Une façon originale de revenir sur leurs faits d’armes, mais aussi de les découvrir comme les femmes, mères et amies qu’elles sont dans la vraie vie.

J’ai fait un humain

Il y a autant de bébés que de façons de les mettre au monde ! Et c’est exactement le sujet de la balado de l’humoriste Gabrielle Caron, qui reçoit des femmes qui racontent leur accouchement. La série vient de se bonifier d’une saison, où l’animatrice reçoit notamment Valérie Roberts, qui parle de sa césarienne planifiée — et de son expérience douce-amère avec la grossesse —, Julie Ringuette, qui raconte pourquoi elle tenait absolument à donner naissance chez elle, dans son bain, alors que Marina Orsini dévoile sa réflexion sur son rôle de mère. On y aborde aussi des sujets plus délicats, comme le deuil périnatal. Ces nouveaux épisodes s’ajoutent à ceux des deux saisons précédentes, ainsi qu’au livre — du même titre que la balado — publié par Gabrielle Caron, qui fait état de sa propre expérience de la maternité. Une balado de QUB radio.

Archetypes

Les « archétypes » nous mettent dans une boîte, de laquelle il est parfois difficile de s’extirper, déplore Meghan Markle dans sa balado du même nom, qui a fait grand bruit à sa sortie en août. Dans chaque épisode, elle s’entretient avec une personne qui a réussi à se libérer de l’étiquette lui ayant été apposée. Et ce n’est pas n’importe qui que l’ancienne actrice, qui a récemment rompu ses liens avec la famille royale, invite à son micro : il y a d’abord la joueuse de tennis Serena Williams (aussi son amie, soulignons-le), qui jase d’ambition ; Paris Hilton, qui parle de son rôle de bimbo ; sans oublier un épisode intéressant avec Mindy Kaling, qui a eu deux enfants seule et qui défend le rôle de l’éternelle célibataire. Une série avec plus de profondeur qu’on pourrait le croire, mais qui s’adresse d’abord aux fans de Meghan Markle.

Elizabeth the First

Elizabeth Taylor aurait-elle été la première influenceuse, bien des années avant que le terme ne soit inventé ? C’est la prémisse de la balado narrée par Katy Perry et consacrée à la célébrissime actrice. Au fil de chacun des épisodes, qui seront au nombre de dix, on trace la biographie de l’icône aux yeux violets. Mariée huit fois, Elizabeth Taylor a notamment été la première à négocier le salaire de 1 million de dollars pour un film (Cleopatra). Elle a aussi consacré une partie de sa vie à la lutte contre le VIH. Le parallèle avec les influenceurs d’aujourd’hui nous semble toutefois un peu forcé, et surtout non nécessaire pour piquer notre curiosité, déjà bien comblée par la vie tumultueuse de l’actrice qui s’est éteinte en 2011 à l’âge de 79 ans.