Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Stéphanie Morin La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Laila Maalouf La Presse

Le Festival Fous de théâtre prépare sa 4e édition

Les amoureux du 6e art ont rendez-vous du 24 au 27 août à L’Assomption pour le 4e Festival Fous de théâtre. Au programme : une dizaine de spectacles et presque autant d’animations qui se tiendront dans différents lieux de la municipalité lanaudoise. L’animatrice Émilie Perreault présentera notamment en formule lecture sa première œuvre théâtrale, La suspension consentie de l’incrédulité. Le prolifique Simon Boulerice présentera une lecture dessinée de son roman Géolocaliser l’amour. L’ingénieuse pièce Mononk Jules, de Jocelyn Sioui, est aussi au programme, tout comme le troublant spectacle Hidden Paradise, d’Alix Dufresne, acclamé partout où il est passé.

Le festival Orientalys de retour au Vieux-Port

PHOTO KEVIN CALIXTE, FOURNIE PAR LE FESTIVAL ORIENTALYS Le coup d’envoi au Festival Orientalys sera donné par un spectacle de danse indienne chorégraphié par Roger Sinha.

Le festival Orientalys est de retour au quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal, ce week-end, avec son joyeux cocktail de prestations, de spectacles et d’ateliers célébrant les cultures orientales sous toutes leurs formes. Le coup d’envoi sera donné ce jeudi avec un grand spectacle de danse indienne signé par le vétéran chorégraphe Roger Sinha, alors que la soirée de vendredi s’annonce survoltée avec Les Mille et un Mix, évènement inédit à Orientalys animé par les DJ Elie Bawab, Ganza et Sam. Samedi, c’est l’étoile montante marocaine Zakaria Ghafouli qui conclura la soirée sur scène alors que la finale du dimanche sera l’affaire de l’Algérien Amine Chibane et son mélange entre chaâbi, rap et jazz manouche.

Flore Laurentienne au Théâtre de Verdure

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Flore laurentienne sera de passage au Théâtre de Verdure le 20 août.

Flore Laurentienne, projet instrumental de Mathieu David Gagnon, sera de passage au Théâtre de Verdure du parc La Fontaine, le samedi 20 août, avec son orchestre à cordes et ses synthétiseurs. Le frère de Klô Pelgag a récemment publié une nouvelle pièce, Voiles, tirée d’un nouvel album à paraître le 21 octobre. Le spectacle est gratuit ; les places sont attribuées sur le principe du premier arrivé, premier servi. Notons que les 24 et 25 août, les Grands Ballets monteront aussi sur la scène du théâtre extérieur avec un programme qui combine grands classiques et créations contemporaines. Près de 20 danseurs participeront au spectacle.

Pour la suite du monde projeté en plein air

PHOTO FOURNIE PAR L’ONF Le film documentaire Pour la suite du monde sera présenté sous les étoiles ce jeudi.

Le documentaire Pour la suite du monde, de Pierre Perrault et Michel Brault, figure parmi la liste des films au programme pour les deux dernières semaines de l’évènement montréalais Cinéma sous les étoiles, organisé par Funambules Médias. Ce film sur la vie des habitants de l’Isle-aux-Coudres sera projeté au parc Molson ce jeudi. Une discussion en présence de Mathieu Perrault et Jean-Philippe Pleau, animateur et réalisateur à Radio-Canada de l’émission Réfléchir à voix haute, suivra la projection. Aussi à voir : les documentaires L’ampleur de toutes choses, de Jennifer Abbott, Vivre en grand, de Flore Vasseur, et Une fois que tu sais, d’Emmanuel Cappellin.

Compétition de danse de rue à Montréal

PHOTO FOURNIE PAR RED BULL La compétition de danse de rue Red Bull Dance Your Style Canada est de retour à Montréal après une absence de trois ans.

La compétition de danse de rue Red Bull Dance Your Style Canada est de retour à Montréal après une absence de trois ans. Ce jeudi, au Ausgang Plaza (6524, rue Saint-Hubert), des danseurs de tous styles – du hip-hop au house en passant par le popping – s’affronteront sur le plancher dans un combat dansé à un contre un. La foule servira de juge pour déterminer le gagnant de l’évènement. Ce dernier remportera un billet pour la compétition nationale prévue à Toronto. L’entrée est gratuite pour les spectateurs. Ouverture des portes à 18 h.

Journée du livre haïtien

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Un hommage à l’historien Frantz Voltaire est prévu dans le cadre de la 14e édition de la Journée du livre haïtien.

Le samedi 20 août, de 11 h à 20 h, le Centre N A Rive de Montréal accueillera dans ses locaux de la rue Saint-Denis la 14e Journée du livre haïtien. En plus d’un hommage à l’historien Frantz Voltaire pour l’ensemble de sa carrière et de son œuvre, une table ronde est prévue pour le lancement du livre Haïti-France – Les chaînes de la dette, en compagnie de l’auteur Jean-Marie Théodat. Lectures de textes, exposition de photos et délices créoles sont également au menu. À noter que les librairies du Québec souligneront elles aussi cette journée en proposant une sélection de livres haïtiens à découvrir.